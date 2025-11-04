خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بهذا المنشور

استفز الإعلامي خالد الغندور جماهير القلعة الحمراء بشأن عقوبات نادي الزمالك.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الناس اللي كانت فرحانة علي العقوبات اللي علي الزمالك في كرة اليد تم الغاء جميع العقوبات و الزمالك هيشارك في البطولات الأفريقية عادي جدا يا فرحة ما تمت".

الزمالك يستعد لمواجهة بيراميدز في السوبر المصري

وكان قد أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرارا بإيقاف قيد اللاعبين لنادي الزمالك بسبب ثلاث قضايا لم يتم الكشف عن تفاصيلها حتى الآن.

ويترقب الجميع الإعلان الرسمي من الفيفا عن تفاصيل القضايا التي تسببت في إيقاف قيد النادي، وسط تساؤلات كبيرة حول طبيعة هذه القضايا، سواء كانت متعلقة بالمستحقات المالية للمدربين السابقين أو اللاعبين.

وتعتبر هذه العقوبة بمثابة ضربة قوية لإدارة الزمالك، التي كانت تسعى لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل منافسات الدوري المصري والبطولات القارية.

ويخوض اليوم الثلاثاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.

وقرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، خوض التدريبات الجماعية في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت مصر على ملعب قصر الإمارات.

ويترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الإمارات المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.