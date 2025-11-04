مصدر بالزمالك: رفع القيد فور سداد مستحقات جوميز

شهدت الساعات الماضية قرارًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" يقضي بـ إيقاف قيد نادي الزمالك بشكل مؤقت، بسبب مستحقات المدير الفني البرتغالي السابق جوزيه جوميز.

وأكد مصدر داخل النادي، إن مستحقات جوميز لدى الزمالك تبلغ نحو 120 ألف دولار، تم الاتفاق على سدادها على أربعة أقساط، بحيث يتم صرف القسط الأول في أكتوبر والثاني في نوفمبر، على أن يكون الثالث والرابع في ديسمبر ويناير المقبلين.

وأضاف المصدر أن القسطين الأول والثاني تبلغ قيمة كل منهما 43 ألف دولار، بينما تبلغ قيمة القسطين الثالث والرابع 17 ألف دولار لكل قسط.

وأشار إلى أن إيقاف القيد سيتم رفعه فور قيام النادي بسداد المبالغ المستحقة للمدرب البرتغالي، مؤكدًا أن الإدارة تسعى لحل الأزمة سريعًا لتجنب أي تأثير سلبي على خطط الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.