الصحة: خطة عاجلة لتطوير مستشفى رأس الحكمة وعرضها خلال أسبوع
صفعة "سوشيال" وصلح "في قعدة"| كواليس تصالح مسن السويس.. حكاية شقة في كمبوند وحقيقة تجهيز ابنته
الإسكان الاجتماعي يرسل رسائل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. ما القصة؟
الرئيس الكولومبي: سأزور غزة يوما ما إذا سنحت لي الفرصة
حقيقة احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة DIGNITY
رمضان عبدالمعز: هذا العمل يجعلك أقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة
أول ظهور لـ إمام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي
محمود عصمت: 35 مليار جنيه تكلفة نقل الكهرباء لمشروعات الدلتا الجديدة
رسميا .. ملك بريطانيا يمنح بيكهام لقب فارس
وزير الكهرباء: 16 محطة محولات لتوفير الطاقة لمشروعات الدلتا الجديدة .. صور
إزاي أروح المتحف المصري الكبير بالمترو؟.. التفاصيل الكاملة
انطلاقة قوية لمصر في كأس العالم للناشئين .. 3 أهداف مقابل 1 ضد هايتي في الشوط الأول
رياضة

بعد تلقيه عروضًا محلية | نجم سوبر يطلب فسخ عقده من الزمالك

يسري غازي

قالت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك إن ناصر منسي مهاجم الفارس الأبيض بصدد تقديم طلب فسخ تعاقده بالتراضي والتنازل عن كافة مستحقاته المتبقية في تعاقده مع الزمالك ، وذلك من أجل الرحيل عن الفريق في يناير المقبل.

أشارت المصادر إلي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب ترغب في بيع اللاعب والإستفادة مادياً ولكن لم يصل للنادي أي عرض رسمي حتي الآن هناك بعض الأندية المحلية ترغب في ضم منسي ولكن في صفقة إنتقال حر.

 


تعليق مدرب الزمالك على السوبر 
أشاد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك بلاعبي الفارس الأبيض بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

قال مدرب الزمالك فى المؤتمر الصحفى للقاء: “الحمدلله على الفوز المهم جدا على فريق كبير مثل طلائع الجيش وتحمل المسئولية في وقت صعب مهمة ليست سهلة .. لكن لاعبي الزمالك على قدر المسئولية”.


تابع مدرب الزمالك: مكنشي في وقت لوضع نظام مع اللاعبين وده اتسبب في ارباك الحسابات الفنية شويه والفترة الجاية مهمة لنادي الزمالك ومهمة ليا بشكل شخصي وأنا بوجه الشكر لكل أبناء الزمالك اللي كلموني وتواصلوا معايا لدعمي.


أضاف مدرب الزمالك: مباراة بيراميدز والسوبر الوضع مختلف تماما والدوافع وكل حاجه والتحضير هيبقى مختلف خالص ولسه معنديش رؤيه كامله للعييه .. وقبل ما اكون مدرب أنا راجل مشجع زملكاوي وبتفرج وبشوف لكن بالنسبالي الوقت مكنشي كافي ولسه محتاجين وقت.


واصل مدرب الزمالك: أنا برضوا عامل حسابي على قصه الإصابات والغيابات.. يمكن البدء بدونجا النهارده اللي مش هيلعب السوبر للسبب ده علشان يبقى في لعيبه متاحه معانا كويس في السوبر ولو اتيح لينا هيبقى أفضل طبعاً.


واختتم مدرب الزمالك حديثه قائلا: توفيق ربنا هو أهم شئ لانك ممكن تعمل كل حاجه ومتوفقش .. اهم حاجه حاليا دعم الجماهير للفريق ده هيفرق.

الزمالك ناصر منسي أحمد عبدالرؤوف السوبر المصري بيراميدز

