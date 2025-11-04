قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية
حملات ضد المتحف | أحمد موسى منفعلا: عايزين يكسروا فرحتنا
بث مباشر | أحمد موسى يكشف عن حملات ممنهجة تستهدف المتحف المصري الكبير
بنزيما يقود هجوم الاتحاد ضد الشارقة في دوري أبطال آسيا
التضامن تشارك في مؤتمر دولي حول التحول الرقمي والاقتصاد الاجتماعي بالدوحة
ضربة لمبيعات السيارات في أمريكا لسبب صادم
تصنيع محلي 100%.. الصحة تعلن عن توطين صناعة أدوية علاج الأورام المتقدمة
الإعلامي ربيع هنيدي يعلن زواج آمال ماهر من رجل أعمال مصري
سفارة الدنمارك بالقاهرة: تأثرنا بالدفء والمحبة التي أظهرها المصريون للملكة ماري
4 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتقي من أمراضها .. بدائل آمنة إلى جانب شرب الماء
شاهد| الجماهير تقبّل أحمد الكاس بعد فوز منتخب مصر للناشئين على هاييتي
4 عبادات أجرها مثل قيام الليل.. لا تحرم نفسك من ثوابها
رياضة

هشام نصر وجون إدوارد يدعمان لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

هشام نصر
هشام نصر
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

حرص المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتواجدة في الإمارات، وجون إدوارد المدير الرياضي، على التواجد في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم على ملعب قصر الإمارات.

وحرص رئيس البعثة والمدير الرياضي على دعم وتحفيز الجهاز الفني واللاعبين، قبل مواجهة بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر.

ويترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الإمارات، المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي. 

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق  – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

يُعقد المؤتمر الصحفي لأحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غدًا الأربعاء في تمام السادسة مساء بتوقيت الإمارات الرابعة مساء بتوقيت مصر.

ومن المقرر أن يتواجد أيضًا عمر جابر قائد الأبيض، في المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

