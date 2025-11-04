لا يعرف المستحيل| تصريحات الكاس بعد فوز منتخب مصر للناشئين أمام تاهيتي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميسي ورونالدو يشعلان السباق نحو الهدف رقم 1000.. من يصل أولا؟
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية
حملات ضد المتحف | أحمد موسى منفعلا: عايزين يكسروا فرحتنا
بث مباشر | أحمد موسى يكشف عن حملات ممنهجة تستهدف المتحف المصري الكبير
بنزيما يقود هجوم الاتحاد ضد الشارقة في دوري أبطال آسيا
التضامن تشارك في مؤتمر دولي حول التحول الرقمي والاقتصاد الاجتماعي بالدوحة
ضربة لمبيعات السيارات في أمريكا لسبب صادم
تصنيع محلي 100%.. الصحة تعلن عن توطين صناعة أدوية علاج الأورام المتقدمة
الإعلامي ربيع هنيدي يعلن زواج آمال ماهر من رجل أعمال مصري
سفارة الدنمارك بالقاهرة: تأثرنا بالدفء والمحبة التي أظهرها المصريون للملكة ماري
4 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتقي من أمراضها .. بدائل آمنة إلى جانب شرب الماء
أشاد أحمد الكاس المدير الفني لـ منتخب مصر للناشئين تحت تحت 17 سنة بالفوز الكبير الذي تحقق على منتخب هايتي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الافتتاحية في كأس العالم للناشئين المقامة حاليا في قطر.وتغلب منتخب مصر لـ الناشئين بقيادة أحمد الكاس على نظيره منتخب تاهييتي بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة الت جمعت بينهما اليوم الثلاثاء في إفتتاحية مباريات ناشئى الفراعنة فى مونديال الناشئين المقام حاليا في قطر.قال أحمد الكاس عقب انتهاء مباراة منتخب مصر وهاييتي : منتخب مصر للناشئين نجح في كسر عقدة البدايات السيئة للمنتخبات الوطنية في بطولات كأس العالم، ونجح أول مرة في تحقيق أول فوز لمصر في كأس العالم.تابع الكاس: البدايات دائما ما تكون صعبة، خاصة في المراحل السنية الصغيرة، لافتا إلى أن لاعبي منتخب مصر بذلوا مجهودا كبيرا خلال المباراة، وظهروا في فورمة فنية وبدنية عالية.أشار أحمد الكاس مدرب منتخب مصر لـ الناشئين إلى أن الجهاز الفني بذل مجهودا كبيرا على مدار عامين من أجل تجهيز الفريق لهذه البطولة.واصل أحمد الكاس حديثه: لا توجد مباراة سهلة في بطولة كأس العالم للناشئين، ودائما نركز مع لاعبي منتخب مصر في التأكيد على احترام جميع المنافسين، لأن كرة القدم لا تعرف المستحيل، ورأينا جميعا كيف أن منتخب المغرب القادم من شمال إفريقيا، نجح في الإطاحة بكل المنتخبات الكبيرة في مونديال الشباب، وحصد لقب كأس العالم لأول مرة في تاريخه.أكمل أحمد الكاس: كرة القدم لا تعترف بالأسماء ولكن تعترف بالجهد والعطاء والتخطيط السليم والروح القتالية حتى تنجح في تحقيق هدفك، لذلك فإن طموحات منتخب في كأس العالم للناشئين ليس لها حدود، سنبذل كل ما لدينا للوصول إلى أبعد نقطة والتوفيق من الله.واختتم أحمد الكاس مدرب منتخب مصر لـ الناشئين تصريحاته بتوجيه الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة ووليد درويش المشرف على الفريق وعلاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، وجميع أعضاء الجهاز الفني والإداري لمنتخب الناشئين تحت 17 سنة.

