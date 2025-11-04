رونالدو: آرسنال الأقرب للتتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم

تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، عن توقعاته لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025/26، كاشفًا عن الفريق الذي يراه الأقرب للتتويج باللقب هذا العام.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًا برصيد 25 نقطة، يليه مانشستر سيتي بـ19 نقطة، ثم ليفربول بـ18 نقطة.

وجاءت تصريحات رونالدو خلال الجزء الأول من حواره مع الإعلامي البريطاني بيرس مورجان، والذي تطرق فيه إلى المنافسة القوية في البريميرليج.

وقال رونالدو:“ربما يكون هذا العام هو عام آرسنال، الأمر ممكن، فمستويات فرق الدوري الإنجليزي متقاربة للغاية، ولا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث، إنه دوري صعب جدًا.”

وأضاف:“آرسنال قادر على الفوز باللقب، لديهم فريق قوي ومستقر، لكن علينا أن ننتظر ونرى.”

وفي المقابل، استبعد النجم البرتغالي عودة فريقه السابق مانشستر يونايتد للمنافسة على اللقب، قائلًا:“مانشستر يونايتد لن يفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، من المؤلم أن أراهم يعانون بعد كل ما قدمته معهم.”

وخلال الحوار، حاول بيرس مورجان، المعروف بتشجيعه لآرسنال، انتزاع إجابة حاسمة من رونالدو حول هوية البطل، ليؤكد النجم البرتغالي في النهاية:“نعم، أعتقد أن آرسنال قادر على الفوز بالدوري.”

وكشف رونالدو أيضًا أنه كان قريبًا من الانضمام إلى آرسنال في وقت سابق من مسيرته، موضحًا:“كنت على بُعد خطوة من الانتقال إلى آرسنال، لم يكن لدي انتماء خاص للنادي، لكني أحب طريقتهم وروحهم في اللعب، وأقدّر قصتهم.”