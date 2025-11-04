جمل فنية وخططية في مران الزمالك استعدادًا لمواجهة بيراميدز

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجموعة من الفقرات الفنية والخططية للاعبين، خلال التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ملعب قصر الإمارات استعدادًا لمواجهة بيراميدز في بطولة السوبر المصري.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد عبد الرؤوف على تنفيذ العديد من الجمل الفنية خلال المران، وتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة.

ويترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الإمارات، المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

حرص مصعب سلطان المرزوقي المدير التنفيذي لرابطة الأندية الإماراتية، وعبدالله مبارك مدير إدارة تراخيص الأندية، ومحمود عز الدين مدير المسابقات على التواجد في التدريبات الجماعية لفريق الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب قصر الإمارات من أجل الترحيب والاطمئنان على كافة الأمور الخاصة بالبعثة.

وحرص المهندس هشام نصر رئيس البعثة وجون إدوارد المدير الرياضي على استقبال ممثلي رابطة الأندية الإمارتية خلال المران الجماعي الأول للفريق في أبو ظبي.

