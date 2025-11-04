قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية: العيد القومي لـ كفر الشيخ دعوة لاستلهام قيم التضحية من أبناء البرلس
من التعليم الفني إلى ريادة الأعمال.. عمر أحمد طالب جامعة حلوان يصنع مستقبله بيديه
السياحة والآثار تطلق حملة ترويجية كبرى في لندن للتعريف بالمقصد المصري
دوري أبطال أوروبا .. شوط أول سلبي بين ليفربول وريال مدريد
تحرك أسعار الدولار اليوم الثلاثاء مساء التعاملات
منتخب مصر للكرة النسائية يصعد لنهائيات أمم أفريقيا 2026
إنشاء أول مصنع لإنتاج أقراص وحبيبات الكلور في مصر
فاروق حسني: كل مقتنياتي وأموالي أوصيت بها هدية لمصر .. ومازلت أرسم
حماس ترفض وجود قوات دولية في غزة وتؤكد تمسكها بالسيادة الفلسطينية
لتقديم خدمات شرعية.. مفتي الجمهورية يبحث مع محافظ كفر الشيخ إنشاء فرع لـ الإفتاء
خلال أيام| افتتاح مونوريل شرق القاهرة والتشغيل التجريبي للقطار السريع .. تفاصيل
الغلط بيتصلح .. كيف تسترجع أموالك المحولة بالخطأ على إنستاباى؟
رياضة

أسامة حسن: كل اللاعبين والمسئولين والمدربين في نادي الزمالك أهلاوية

أسامة حسن
أسامة حسن
حسن العمدة

أكد أسامة حسن نجم الزمالك السابق، أن كل اللاعبين والمسئولين والمدربين في نادي الزمالك أهلاوية بنسبة 70%، ومجلس الإدارة الحالي أهلاوية وجايين يصفوا حسابات.

وقال أسامة حسن الذى حل ضيفا على الإعلامى عمر ربيع ياسين في برنامج "مان تو مان": "من سنة 89 حتى 2025 نادى الزمالك ملغم أهلاوية، لاعيبه ومسئولين ومدربين وعمال أهلاوية والله العظيم، في الأهلى الدنيا مستخبية ونسبة الزمالكاوية فيه 20% أما الزمالك يوجد 70% أهلاوية ووشها مكشوف".

وتابع نجم الزمالك السابق: "مجلس إدارة الزمالك الموجود حاليا أهلاوي، لو كابتن محمود الخطيب هو اللى ماسك الزمالك مش هيعمل كدة في الزمالك، واللى بيحصل في الزمالك ناس جاية تصفي حسابات ملهاش دعوة بالكرة جاية تخلص على الزمالك".

وأوضح: "كابتن محجمود الخطيب نجم الأهلى لو جه الزمالك هينجح وياخد دورى وكأس ويحقق البطولات، فأنا بقولك 70 % من داخل الزمالك أهلاوية".

أسامة حسن أسامة حسن نجم الزمالك السابق الزمالك نادي الزمالك الأهلى

