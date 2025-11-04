إعلامي: بلال عطية وحمزة عبدالكريم خطفوا الأضواء للناشئين أمام هايتي

علق الإعلامي محمد شبانة على فوز منتخب مصر تحت 17 عامًا على هايتي، مؤكدًا أن الجيل الجديد من اللاعبين يقدم مستويات مميزة تعكس مستقبلًا واعدًا لكرة القدم المصرية.

وقال شبانة، خلال تقديمه برنامج *"نمبر وان"* على قناة CBC: "منتخب مصر تحت 17 عامًا حقق فوزًا مهمًا على هايتي، وهو الانتصار الثالث فقط للفراعنة عبر تاريخهم في كأس العالم للناشئين".

وأضاف: "الثنائي بلال عطية وحمزة عبدالكريم أصبحا ترند على منصة إكس بعد تألقهما في المباراة، وجماهير الأهلي أشادت بأدائهما، خاصة في ظل حالة الغضب من أداء بعض نجوم الفريق الأول".

وانتقل شبانة للحديث عن تصريحات رئيس نادي بيراميدز، قائلًا: "ممدوح عيد أدلى بتصريحات إعلامية في الإمارات، والغريب أنه لا يتحدث داخل مصر رغم أنه دائمًا يقول إن بيراميدز نادٍ مصري. والأغرب أنه قال إن بيراميدز تم تأسيسه في الصعيد، وشبّهه بالأهرامات، وهو تشبيه غريب فعلًا".

وأضاف : "طيب الأهلي والزمالك نعتبرهم إيه بقى؟ ثم يصرّح بأنه يريد الفوز بكأس العالم للأندية 2029!".

ورغم انتقاده لبعض تصريحاته، أشاد شبانة بقدرات ممدوح عيد الإدارية: "ممدوح عيد مؤهل لإدارة المؤسسات الرياضية، وده سبب نجاحه، وظهر ذلك في بطولات بيراميدز الأخيرة".

واختتم قائلًا: "الأهلي يواصل هيمنته على البطولات، خصوصًا بطولة السوبر المصري التي حصدها 15 مرة من أصل 22 نسخة، بينما فاز الزمالك بأربع مرات فقط".