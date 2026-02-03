شاهد.. حملة مكبرة لرفع الاشغالات بكفر البطيخ

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة محمد الشبراوي، بالتعاون مع شرطة المرافق بتنفيذ حملة مكبرة استهدفت عدد كبير من المناطق بمدينة كفر البطيخ.

تم خلالها رفع الاشغالات وكافة صور التعديات على الشوارع والطرق ، وفتحها أمام المارة ، كما تم التأكيد على استمرار تلك الحملات وبشكل دورى للحفاظ على الشكل الحضارى للمدينة، و منع اى مخالفات و تحقيق السيولة المرورية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بالتصدى لأى تعديات على الطريق العام ورفع الاشغالات بالشوارع والطرق وتحقيق الانضباط.