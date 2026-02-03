برشلونة يتقدم على ألباسيتي بهدف لامين يامال في الشوط الزول بكأس ملك إسبانيا

تقدم فريق برشلونة على مضيفه ألباسيتي، يهف نظيف في الشوط الأول في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن على ملعب كارلوس بلمونتي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026.

آحرز لامين يامال هدف تقدم برشلونة في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول .

وكان برشلونة قد بلغ هذا الدور بعد فوزه على راسينج سانتاندير بهدفين دون رد في دور الـ16، بينما صنع ألباسيتي بعدما أقصى ريال مدريد بنتيجة 3-2 في مباراة تاريخية.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:-

حراسة المرمى: جارسيا

الدفاع: كانسيلو – أراوخو – مارتن – جارسيا

الوسط: داني أولمو – فرينكي دي يونج – بيرنال

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي – لامين يامال – ماركوس راشفورد