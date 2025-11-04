حسن الرداد يوجه رسالة رومانسية إلى زوجته إيمي لهذا السبب

وجه الفنان حسن الرداد رسالة رومانسية لزوجته الفنانة إيمي سمير غانم احتفالا بعيد زواجهما عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وشارك حسن الرداد فيديو برفقة زوجته وعلق كاتبا:

انتي الحب كله ،روحي و حبيبتي ونصي التاني وأحن وأطيب أم ربنا يخليكي لينا ونفصل مع بعض طول العمر.

واحتفلت الفنانة إيمي سمير غانم بعيد زواجها من حسن الرداد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ونشرت إيمي عدة صور من لحظاتها السعيدة مع زوجها حسن الرداد وعلقت كاتبة: كل عيد جواز وانت طيب يا اطيب وألذ وأحن أب وأجدع زوج ، انا من غيرك هكون في الكنافه وربنا يطول في عمرك ويخليك لينا.



ويذكر أن كشف النجم حسن الرداد سبب غياب زوجته إيمي سمير غانم عن مهرجان الجونة السينمائي هذا العام.

وقال الرداد، في تصريحات تلفزيونية: “غياب إيمي سمير غانم عن مهرجان الجونة هذا العام لانشغالها بالأولاد وتربيتهم في المنزل في القاهرة”.