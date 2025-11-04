منغيرك هكون في الكنافة.. إيمي سمير غانم تحتفل بعيد زواجها

أحتفلت الفنانة إيمي سمير غانم بعيد زوجها من حسن الرداد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ونشرت إيمي عدة صور من لحظاتها السعيدة مع زوجها حسن الرداد وعلقت كاتبة: كل عيد جواز وانت طيب يا اطيب وألذ وأحن أب وأجدع زوج ، انا منغيرك هكون في الكنافه وربنا يطول في عمرك ويخليك لينا.

وكان قد كشف النجم حسن الرداد سبب غياب زوجته إيمي سمير غانم عن مهرجان الجونة السينمائي هذا العام.

وقال حسن الرداد، في تصريحات تلفزيونية: “غياب إيمي سمير غانم عن مهرجان الجونة هذا العام لانشغالها بالأولاد وتربيتهم في المنزل في القاهرة”.