علاء نبيل: اقترحت مشاركة لاعب من مواليد 2005 إجباريًا في كل فريق بالدوري الممتاز

أشاد علاء نبيل، المدير الفني باتحاد الكرة، بالمستوى الذي قدمه لاعبو منتخب الناشئين، مؤكدًا أن الجيل الحالي يمتلك روحًا عالية وقدرات واعدة تؤهله لتمثيل المنتخبات الكبرى مستقبلًا.

وقال نبيل، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: "لاعبو منتخب الناشئين عندهم إرادة قوية وقدموا مباراة جيدة، أغلقنا صفحة اللقاء ونستعد للمباراة القادمة، وهناك فرحة كبيرة في مصر بعد الفوز".

وأضاف:"أحمد الكأس يقوم بعمل رائع مع اللاعبين، وهناك التزام كبير داخل المعسكر، فالنجاح لا يعتمد فقط على الفنيات، بل على الروح الجماعية والتلاحم بين اللاعبين ومدربهم، وهو ما لمسناه في المنتخب الحالي".

وتابع نبيل:"لاعبو منتخب مصر كانوا على قدر المسؤولية، ونناشد الجماهير المصرية في قطر بالحضور ومساندة المنتخب في المباريات المقبلة، خاصة أن جماهير فنزويلا وهايتي كانت بأعداد كبيرة في المدرجات".

وأشار المدير الفني لاتحاد الكرة إلى تحسن أداء المنتخب في البطولة الحالية:"في الفترات السابقة كانت بدايات المنتخب ضعيفة، لكن هذه المرة البداية كانت قوية، واللاعبون ملتزمون، وهو جيل جيد إذا حافظ على نفسه سنرى منهم الكثير في المستقبل".

وأكد نبيل أنه كان من أوائل المطالبين بدعم اللاعبين الصغار في الأندية:"منذ فترة طويلة أؤكد أن جيل 2007 و2008 سيكون له شأن كبير، وسيمد المنتخب الأولمبي والأول بعناصر مميزة.

وأكمل:" طلبت من مجلس جمال علام العام الماضي تطبيق اقتراح بوضع لاعب من مواليد 2005 بشكل إلزامي في قائمة كل فريق، بحيث لا يُحتسب تغييره أثناء المباراة إن شارك كبديل".

واختتم حديثه كاشفًا عن اهتمام خارجي باللاعبين المصريين الصغار: "في مباراة اليوم، حضر أحد الكشافين الأوروبيين وسأل عن بعض لاعبي المنتخب، وهو مؤشر إيجابي على أن الكرة المصرية تسير في الطريق الصحيح".