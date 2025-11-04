التعادل الإيجابي يحسم لقاء المقاولون العرب وسموحة في الدوري

حسم التعادل الإيجابي مباراة سموحة والمقاولون العرب ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد المقاولون العرب فى الجولة الـ13، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح سموحة التهديف فى الدقيقة 25، بعد مجهود فردي مميز عن طريق عبده يحيى في اختراق منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى أنهاه بتسديدة أرضية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأدرك المقاولون العرب هدف التعادل فى الدقيقة 45+2، بعد ركلة ركنية للمقاولون العرب، نفذها جوزيف أوتشايا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها شكري نجيب برأسية متقنة سكنت الشباك.

وبهذه النتيجة يقفز سموحة إلى المركز الـ11 برصيد 16 نقطة، وارتفع رصيد المقاولون إلى النقطة 10 فى المركز الـ17.