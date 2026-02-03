تجميع أسطوانات غاز بغرض بيعها سوق سوداء بمحطة في دمياط

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط حملة برئاسة مجدى عبد الكريم مدير المديرية ، تم خلالها المرور على عدد من محطات تعبئة الغاز .

تم رصد قيام المحطه بتجميع(٧٥٠٠) كيلو غاز صب بالزياده عن الرصيد الموجود فى خزانات المحطه بعد تعبئة أسطوانات البوتاجاز المنزليه والتجارية وذلك بغرض تجميع تلك الكميات لبيعها بالسوق السوداء نتيجة التلاعب فى أوزان أسطوانات الغاز.

وعلى الفور تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المحطه وتحرير محضر بالواقعة وعرضه على وكيل النائب العام للتصرف.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، بالمتابعة الدورية للمنظومة التموينية بالمحافظة واحكام الرقابة عليها ، و منع اى محاولات للتلاعب بها، و التشديد على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.