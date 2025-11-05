تأخر عودة أشرف داري للملاعب.. ناقد رياضي يكشف السبب الحقيقي

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي مفاجأة بشأن إصابة اللاعب أشرف داري نجم الأهلي.

إصابة أشرف داري الجديدة

وقالت ريهام حمدي في تصرحات إذاعية لـ ملعب ON:" سبب تأخر عودة أشرف داري للملاعب مرة أخرى هو إصابته بـ"فتق رياضي" في نفس وقت إصابته بالعضلة الضامة المُعلن عنها".

طبيب أشرف داري

وكشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن أشرف داري المدافع المغربي للفريق سيخضع لأشعة طبية جديدة للاطمئنان على حالته وتحديد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية.

وأضاف جاب الله، أن كريم فؤاد مدافع الفريق، يواصل تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، تمهيدًا للعودة الكاملة للمشاركة في المران الجماعي خلال الفترة القادمة وتجهيزه للتواجد في المباريات الرسمية.

ويغيب أشرف داري وكريم فؤاد عن مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، على أن يتم تقييم حالة الثنائي الطبية بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة.