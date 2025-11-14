كواليس جلسة الكاس مع لاعبي منتخب الناشئين قبل مواجهة سويسرا

أكد الناقد الرياضي هيثم حبيب، أن أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، عقد عددًا من الجلسات مع لاعبيه قبل مواجهة منتخب سويسرا في دور الـ32 من كأس العالم للناشئين المقامة في قطر.



وأوضح حبيب عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي، على قناة صدى البلد أن الكاس حرص خلال الجلسات على تحفيز اللاعبين نفسيًا ومعنويًا، مشددًا على ضرورة التركيز في المباراة المقبلة واللعب بروح قتالية لتحقيق الفوز والتأهل للدور التالي من البطولة.

وأضاف حبيب، إن أحمد الكاس طالب لاعبيه بنسيان نتيجة مباراة إنجلترا السابقة، مؤكدًا أن مواجهة سويسرا تمثل فرصة جديدة لإثبات الذات وتعويض الإخفاق، مشيرًا إلى ثقته الكبيرة في قدرات اللاعبين على تقديم أداء قوي يليق باسم الكرة المصرية.

