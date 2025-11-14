قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر
أكبر تصعيد عسكري بين أمريكا وفنزويلا.. مادورو يوجه نداء عاجلا للأمريكيين
ترامب يدرس خيارات عسكرية ضد فنزويلا وسط تصعيد متسارع
سعر الذهب اليوم 14-11-2025
موضوع خطبة الجمعة اليوم.. الرحمة وحقوق الإنسان
تكريم فاروق حسني وآداما ديانغ كشخصيات ساهمت في الدفاع عن حقوق الإنسان
تحذيرات إخلاء في كاليفورنيا مع اقتراب عاصفة قوية وانهيارات محتملة
مسيرات أوكرانية تستهدف موقع تخزين النفط في روسيا
دعاء يوم الجمعة لغفران الذنوب.. كلمات بسيطة رددها قبل غروب الشمس
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025
الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كواليس جلسة الكاس مع لاعبي منتخب الناشئين قبل مواجهة سويسرا

منتخب الناشئين
منتخب الناشئين
رباب الهواري

أكد الناقد الرياضي هيثم حبيب، أن أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، عقد عددًا من الجلسات مع لاعبيه قبل مواجهة منتخب سويسرا في دور الـ32 من كأس العالم للناشئين المقامة في قطر.


وأوضح حبيب عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي، على قناة صدى البلد أن الكاس حرص خلال الجلسات على تحفيز اللاعبين نفسيًا ومعنويًا، مشددًا على ضرورة التركيز في المباراة المقبلة واللعب بروح قتالية لتحقيق الفوز والتأهل للدور التالي من البطولة.

وأضاف حبيب، إن  أحمد الكاس طالب لاعبيه بنسيان نتيجة مباراة إنجلترا السابقة، مؤكدًا أن مواجهة سويسرا تمثل فرصة جديدة لإثبات الذات وتعويض الإخفاق، مشيرًا إلى ثقته الكبيرة في قدرات اللاعبين على تقديم أداء قوي يليق باسم الكرة المصرية.
 

منتخب الناشئين أحمد الكاس اخبار منتخب مصر اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة بنتها فى شهر العسل | صور

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور

صورة المجني عليه

ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية

ضم الزوجة والأبناء الى بطاقات التموين

وأنت في البيت .. خطوات ضم الزوجة والأبناء لبطاقة التموين أون لاين

مونوريل العاصمة الإدارية

ينطلق في أول يناير.. أسماء محطات المونوريل ومسار شرق النيل كاملا

المجني عليه وابنه

ابني وليس أخي| شقيق مهندس الإسكندرية لـ صدى البلد: رزقه الله طفلا منذ شهر.. وهذه حقيقة عمله بالطاقة النووية

الإيجار القديم

بعد انتهاء عمل لجان حصر الشقق.. ما قيمة زيادة الإيجار القديم؟

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: انخفاض كبير بالحرارة.. وسيول محتملة وشبورة كثيفة تضرب الطرق غدا

ممدوح عيد - رئيس نادي بيراميدز

استغلال أطفال النادي.. بلاغ للنائب العام ضد رئيس بيراميدز

ترشيحاتنا

محمد سليمان

محمد سليمان ينتقد إدارة مهرجان القاهرة: يتجاهل الممثلين الحقيقيين

محمد رمضان

كلمات من نصائح والده.. محمد رمضان يطرح برومو أغنيته الجديدة

دينا الشربيني

بنت مفيش منها.. مايا دياب ترد على منتقدي دينا الشربيني

بالصور

طريقة عمل ميني بيتزا.. سريعة وسهلة لعشاء لذيذ ومغذي

طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا

فيديو

اشرقت احمد

أشرقت أحمد تعود بعد 7 سنين وتبهر لجنة The Voice بشكل جديد كليًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد