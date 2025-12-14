جوجل تكشف عن متصفح "ديسكو" المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع أداة GenTabs المبتكرة

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق متصفح ويب تجريبي جديد يدعى "ديسكو" Disco، والذي يجمع بين تصفح الإنترنت واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

يعتمد المتصفح على نموذج "Gemini 3" الخاص بـ جوجل، ويتيح للمستخدمين تجربة أدوات جديدة مثل "GenTabs"، التي تقوم بإنشاء تطبيقات ويب تفاعلية بناء على ما يعرضه المستخدم حاليا، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات ويب ديناميكية خاصة بهم عبر أوامر نصية بسيطة.

ما هو متصفح جوجل "Disco"؟

وصف جوجل للمتصفح الجديد هو أنه "وسيلة اكتشاف" جديدة، وعلى عكس المتصفحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من شركات أخرى، يعتمد "Disco" على نظام Chromium ويعمل بطريقة مشابهة لمتصفح جوجل كروم، ولكن مع دمج أدوات الذكاء الاصطناعي مباشرة في تجربة التصفح.

الميزة الرئيسية هي "GenTabs"، المدعومة بنموذج "Gemini 3"، حيث تقوم "GenTabs" بتحليل سياق التصفح الحالي للمستخدم مثل الألسنة المفتوحة، عمليات البحث السابقة والتعليمات المكتوبة، ثم تولد تطبيق ويب يتناسب مع المهمة التي يعمل عليها المستخدم.

على سبيل المثال، أثناء التخطيط لرحلة، قد تقوم "GenTabs" بتجميع مخطط سفر مخصص يحتوي على تقاويم، خرائط، بيانات تاريخية عن الزهور، واقتراحات لخطط الرحلات.

وعند تصفح الوصفات، يمكنها بناء واجهة تخطيط وجبات تضم المكونات، خطوات التحضير، والتفاصيل الغذائية من مصادر متعددة.

هذه التطبيقات تفاعلية وتتكيف بشكل ديناميكي مع مدخلات المستخدم، كما أن المكونات التوليدية ترتبط بالمواقع الأصلية التي تم جمع البيانات منها.

كما يمكن للمستخدمين الاستمرار في تعديل التطبيق المولد باستخدام أوامر حوارية، وتغيير التخطيطات، إضافة معلومات، أو التحويل بين صيغ مرئية مختلفة.

كيفية الوصول إلى "Disco"

أطلقت جوجل قائمة انتظار في مختبرات جوجل Google Labs للمستخدمين المهتمين بتجربة المتصفح الجديد في مرحلته المبكرة، النسخة الأولى من المتصفح متوفرة حاليا على نظام macOS، مع مجموعة صغيرة من المختبرين الذين سيحصلون على النسخة الأولية لاختبار أداة "GenTabs" قبل التوسع في الإصدار بشكل أوسع.

وأكدت جوجل أن "Disco" لا يزال في مرحلة الاختبار المبكر، وأن بعض الميزات قد تتطور أو تتصرف بشكل غير متوقع أثناء تقدم عملية التطوير.