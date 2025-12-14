قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قانون الإيجار القديم يحسم قيمة الإيجارات .. الزيادات حسب نوع المنطقة
الأمومة أولوية قصوى .. وفاء مكي تكشف سبب ابتعادها عن الفن | فيديو
إسلام عيسى: علي ماهر أفضل من حلمي طولان.. ولو كان مدربًا للمنتخب لتغيرت النتائج
بالأسماء .. نشأت الديهي يكشف قادة «ميليشيات مُناهضة» لحماس في غزة |فيديو
رسالة بالإنجليزي والعربي تشعل الجدل.. عمرو أديب يرد على مُهاجمي أحمد السقا
موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025
السكة الحديد: نقلنا 36 ألف راكب سوداني بمشروع العودة الطوعية
تغيرات جديدة .. أسعار سبائك الذهب بمصر في آخر تحديث
نيران صديقة .. آرسنال يهزم وولفرهامبتون ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي
محافظة الإسكندرية توضح سبب انبعاث رائحة غاز غدا في برج العرب
خلافات الميراث .. القصة الكاملة لـ فيديو صفع مسن كفر الشيخ | شاهد
الرئيس التنفيذي للمتحف الكبير: مينفعش أقول للزائر وقتك خلص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تكشف عن متصفح "ديسكو" المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع أداة GenTabs المبتكرة

ديسكو
ديسكو
احمد الشريف

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق متصفح ويب تجريبي جديد يدعى "ديسكو" Disco، والذي يجمع بين تصفح الإنترنت واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

يعتمد المتصفح على نموذج "Gemini 3" الخاص بـ جوجل، ويتيح للمستخدمين تجربة أدوات جديدة مثل "GenTabs"، التي تقوم بإنشاء تطبيقات ويب تفاعلية بناء على ما يعرضه المستخدم حاليا، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات ويب ديناميكية خاصة بهم عبر أوامر نصية بسيطة.

ما هو متصفح جوجل "Disco"؟

وصف جوجل للمتصفح الجديد هو أنه "وسيلة اكتشاف" جديدة، وعلى عكس المتصفحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من شركات أخرى، يعتمد "Disco" على نظام Chromium ويعمل بطريقة مشابهة لمتصفح جوجل كروم، ولكن مع دمج أدوات الذكاء الاصطناعي مباشرة في تجربة التصفح.

الميزة الرئيسية هي "GenTabs"، المدعومة بنموذج "Gemini 3"، حيث تقوم "GenTabs" بتحليل سياق التصفح الحالي للمستخدم مثل الألسنة المفتوحة، عمليات البحث السابقة والتعليمات المكتوبة، ثم تولد تطبيق ويب يتناسب مع المهمة التي يعمل عليها المستخدم.

على سبيل المثال، أثناء التخطيط لرحلة، قد تقوم "GenTabs" بتجميع مخطط سفر مخصص يحتوي على تقاويم، خرائط، بيانات تاريخية عن الزهور، واقتراحات لخطط الرحلات.

وعند تصفح الوصفات، يمكنها بناء واجهة تخطيط وجبات تضم المكونات، خطوات التحضير، والتفاصيل الغذائية من مصادر متعددة.

هذه التطبيقات تفاعلية وتتكيف بشكل ديناميكي مع مدخلات المستخدم، كما أن المكونات التوليدية ترتبط بالمواقع الأصلية التي تم جمع البيانات منها.

كما يمكن للمستخدمين الاستمرار في تعديل التطبيق المولد باستخدام أوامر حوارية، وتغيير التخطيطات، إضافة معلومات، أو التحويل بين صيغ مرئية مختلفة.

كيفية الوصول إلى "Disco"

أطلقت جوجل قائمة انتظار في مختبرات جوجل Google Labs للمستخدمين المهتمين بتجربة المتصفح الجديد في مرحلته المبكرة، النسخة الأولى من المتصفح متوفرة حاليا على نظام macOS، مع مجموعة صغيرة من المختبرين الذين سيحصلون على النسخة الأولية لاختبار أداة "GenTabs" قبل التوسع في الإصدار بشكل أوسع.

وأكدت جوجل أن "Disco" لا يزال في مرحلة الاختبار المبكر، وأن بعض الميزات قد تتطور أو تتصرف بشكل غير متوقع أثناء تقدم عملية التطوير.

ديسكو جوجل GenTabs

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

قناة مفتوحة .. شاهد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية

إجازة

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

أمطار

منخفض جوي جديد.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

انستاباي

رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة

الأنفلونزا

عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية

مرتبات

خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

صلاح

دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

فيلم الست

لميس الحديدي تشيد بفيلم الست : أداء منى زكي مميز

لميس الحديدي

لميس الحديدي عن جريمة عروس المنوفية: ثقافة تبرير العنف

شيرين عبد الوهاب

ارجعيلنا تاني .. لميس الحديدي توجه رسالة دعم مؤثرة لـ شيرين

بالصور

بالصور| انهيار جزئي لـ 8 منازل بفرية جريس في المنوفية والأهالي يستغيثون

انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية

طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة وحبة البركة.. للإفطار أو العشاء

طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه

بعد مسلسل دينا الشربيني.. علامات تؤكد أن كليتك في خطر

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة

عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب

فيديو

عبلة كامل

لغاية ما أقابل وجه كريم | أول تسجيل صوتي من عبلة كامل بعد أزمتها الصحية

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه بعنوان هما كده من كلماته

سعد الصغير مع صديق اسماعيل الليثي

كان تعبان .. صديق إسماعيل الليثى يروي تفاصيل حادث وفاته في لقاء مؤثر مع سعد الصغير

أحمد راتب

في ذكرى وفاته.. لمياء أحمد راتب: بصمة والدي دخلت كل بيت وخلت الناس تحبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد