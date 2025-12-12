أخبار التكنولوجيا | جوجل تدمج الذكاء الاصطناعي في كروم على آيفون وآيباد.. تسريب تاريخي يكشف 16 تيرابايت من المعلومات الحساسة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



إطلاق أوبرا Neon.. برنامج يغير كل شيء عن كيفية تصفح الإنترنت



بعد شهرين من إطلاقه التجريبي الذي كان مقتصرا على الدعوات فقط، أصبح الآن متصفح أوبرا Neon المتطور متاحا للجميع لتحميله وتجربته، حيث تم تصميم Neon للمستخدمين الذين يرغبون في العمل مع أدوات الذكاء الاصطناعي الناشئة فور توافرها.

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق ميزة جديدة لمستخدمي متصفح كروم على أجهزة آيفون وآيباد، تتيح لهم التفاعل مع الذكاء الاصطناعي Gemini مباشرة داخل المتصفح دون الحاجة لمغادرته.

أعلنت شركة شاومي عن فتح باب التسجيل لاختبار النسخة التجريبية الجديدة من نظاراتها الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن برنامجها التجريبي الجديد "تجربة الرواد" الذي سيبدأ في 11 ديسمبر.

أعلنت شركة هواوي عن إطلاق أربعة منتجات رائدة في حدثها العالمي بعنوان "Unfold the Moment"، حيث تم الكشف عن هاتف Mate X7 القابل للطي، سماعات FreeClip 2، ساعة WATCH ULTIMATE DESIGN - Royal Gold Edition، وجهاز MatePad 11.5 S اللوحي.

أزاحت شركة آيانيو الصينية، الستار عن هاتفها الذكي الأول، Pocket Play، والذي صمم لدمج راحة الهاتف المحمول مع تجربة الألعاب عالية الجودة على مستوى الأجهزة المحمولة.

تم مؤخرا اكتشاف قاعدة بيانات غير محمية على الإنترنت تحتوي على أكثر من 16 تيرابايت من البيانات المهنية والشركات، مما أدى إلى تسرب أكثر من 4 مليار سجل من المعلومات الشخصية.

حقق ChatGPT تقدما كبيرا في عالم الذكاء الاصطناعي، حيث تجاوز عدد زواره بعضا من أبرز المواقع الإلكترونية مثل أمازون وإكس وريديت وواتساب وويكيبيديا منذ منتصف عام 2024.

أعلنت شركة إنفيديا، عن أنها طورت تقنية للتحقق من موقع شرائحها التي تعمل في البلدان، في خطوة تهدف إلى منع تهريب شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الدول التي حظرت تصدير هذه الشرائح إليها.