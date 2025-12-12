قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جنش: نهائي القرن أكثر هزيمة وجعتني مع الزمالك
النقل توفر وسائل دفع متنوعة وعملية بشبكة المترو والقطار الكهربائي
ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير
جنش يكشف كواليس علاقته بحراس الزمالك..ويؤكد: أريد الاعتزال داخل الأبيض
ما هي صيغة دعاء سجود السهو؟.. كلمات ثابتة عن النبي لا تغفل عنها
الغندور يسخر من جماهير الأهلي بسبب مباراة إنبي في كأس العاصمة
قدامك فرصة .. وظائف حكومية شاغرة في جامعة عين شمس
تصاعد عنف المستوطنين يدفع آلاف الفلسطينيين للنزوح في الضفة
جنش يعتذر لجماهير الاتحاد السكندري: “مكسوف أنزل الشارع”
مناظرة ساخنة بين زاهي حواس ووسيم السيسي.. الأول: بناء الكائنات الفضائية للأهرامات بدون دليل.. والثاني: كانت تُستخدم في توليد الطاقة
فخر العرب فعلاً .. أحمد السقا يوجه رسالة لدعم محمد صلاح
أخبار التكنولوجيا | جوجل تدمج الذكاء الاصطناعي في كروم على آيفون وآيباد.. تسريب تاريخي يكشف 16 تيرابايت من المعلومات الحساسة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

إطلاق أوبرا Neon.. برنامج يغير كل شيء عن كيفية تصفح الإنترنت
 

بعد شهرين من إطلاقه التجريبي الذي كان مقتصرا على الدعوات فقط، أصبح الآن متصفح أوبرا Neon المتطور متاحا للجميع لتحميله وتجربته، حيث تم تصميم Neon للمستخدمين الذين يرغبون في العمل مع أدوات الذكاء الاصطناعي الناشئة فور توافرها.

 جوجل تدمج الذكاء الاصطناعي في كروم على آيفون وآيباد

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق ميزة جديدة لمستخدمي متصفح كروم على أجهزة آيفون وآيباد، تتيح لهم التفاعل مع الذكاء الاصطناعي Gemini مباشرة داخل المتصفح دون الحاجة لمغادرته.

شاومي تفتح باب التجربة المبكرة لنظاراتها الذكية.. اكتشف ما لا تعرفه

أعلنت شركة شاومي عن فتح باب التسجيل لاختبار النسخة التجريبية الجديدة من نظاراتها الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن برنامجها التجريبي الجديد "تجربة الرواد" الذي سيبدأ في 11 ديسمبر.

هواوي تكشف عن أربعة منتجات رئيسية جديدة في حدثها العالمي

أعلنت شركة هواوي عن إطلاق أربعة منتجات رائدة في حدثها العالمي بعنوان "Unfold the Moment"، حيث تم الكشف عن هاتف Mate X7 القابل للطي، سماعات FreeClip 2، ساعة WATCH ULTIMATE DESIGN - Royal Gold Edition، وجهاز MatePad 11.5 S اللوحي.


تصميم مذهل وتحكم مخفي.. هاتف مبتكر يدمج قوة الألعاب بتجربة فريدة

 

أزاحت شركة آيانيو الصينية، الستار عن هاتفها الذكي الأول، Pocket Play، والذي صمم لدمج راحة الهاتف المحمول مع تجربة الألعاب عالية الجودة على مستوى الأجهزة المحمولة.


تسريب تاريخي يكشف 16 تيرابايت من المعلومات الحساسة

 

تم مؤخرا اكتشاف قاعدة بيانات غير محمية على الإنترنت تحتوي على أكثر من 16 تيرابايت من البيانات المهنية والشركات، مما أدى إلى تسرب أكثر من 4 مليار سجل من المعلومات الشخصية.


تجاوز أمازون وواتساب.. ChatGPT يدخل قائمة أكثر المواقع زيارة عالميا

 

حقق ChatGPT تقدما كبيرا في عالم الذكاء الاصطناعي، حيث تجاوز عدد زواره بعضا من أبرز المواقع الإلكترونية مثل أمازون وإكس وريديت وواتساب وويكيبيديا منذ منتصف عام 2024.

لوقف التهريب للدول المحظورة.. إنفيديا تكشف عن أداة جديدة لتتبع الرقائق

 

أعلنت شركة إنفيديا، عن أنها طورت تقنية للتحقق من موقع شرائحها التي تعمل في البلدان، في خطوة تهدف إلى منع تهريب شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الدول التي حظرت تصدير هذه الشرائح إليها.

الذهب

1000 جنيه في يوم واحد| قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

بالأسماء .. حركة تغييرات في خريطة قيادات "التربية والتعليم"

عروس المنوفية

تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذير من ظاهرة خطيرة تستمر 6 ساعات

المعاشات

التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات

سعر الذهب

قفزة حادة وغير مسبوقة.. الذهب يسجل أكبر ارتفاع خلال ديسمبر وعيار 21 مفاجأة

إنفلونزا

إنفلونزا خارقة .. موجة غير مسبوقة ونسخة متحورة من سلالة H3N2 | إيه اللى بيحصل؟

صلاح

قرار عاجل من أرني سلوت بعد الأزمة مع محمد صلاح.. تفاصيل

يزن النعيمات

صدمة لـ الأهلي.. إصابة يزن النعيمات بـ الرباط الصليبي

أحمد حسن

أحمد حسن يقدم آلاف الاعتذارات بعد الخروج من كأس العرب

بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية

وزير الرياضة يشهد غدا ختام بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية

سر الخمس دقايق .. الخدعة الذهبية لبيت نضيف طول اليوم بدون مجهود

الأسماك وزيت الزيتون الأبرز.. جمال شعبان يحدد أكلات تمنع الجلطات في الشتاء

حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025: توقعات الأبراج مهنياً وعاطفياً وصحياً لجميع الأبراج

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025… طاقة عالية تغيّر مسارك وتفتح لك أبوابًا جديدة

أسرار ياسمين عبدالعزيز

لو هتجوز تاني مش هقول .. ياسمين عبد العزيز تكشف أسرارا عن حياتها

جريمة عروس المنوفية

جريمة عروس المنوفية .. خالتها تفجر مفاجآت غير محسوبة

وفاة المطرب أحمد صلاح

رحيل المطرب أحمد صلاح يهز الوسط الشعبي .. وحلمي عبدالباقي ينعاه

حفل زفاف ابنة نادية مصطفى

نادية مصطفى تحتفل بزفاف ابنتها همسة| شاهد

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

