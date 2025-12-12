قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

شاومي تفتح باب التجربة المبكرة لنظاراتها الذكية.. اكتشف ما لا تعرفه

Xiaomi AI Glasses
Xiaomi AI Glasses
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة شاومي عن فتح باب التسجيل لاختبار النسخة التجريبية الجديدة من نظاراتها الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن برنامجها التجريبي الجديد "تجربة الرواد" الذي سيبدأ في 11 ديسمبر. 

وستقوم الشركة بتوظيف 200 مستخدم لاختبار الميزات الجديدة والتحديثات البرمجية قبل إصدار النسخة العامة من Xiaomi AI Glasses، وفقا لما ذكره موقع “gizmochina”.

أبرز الميزات في النسخة التجريبية

تتضمن النسخة التجريبية الجديدة ميزة دفع رسوم مواقف السيارات عبر الأوامر الصوتية، بعد تفعيل الميزة وربط رقم لوحة السيارة، يمكن للمستخدمين قول "شياو آي، دفع رسوم الموقف" لتنفيذ الدفع مباشرة. 

تتيح هذه الميزة للسائقين دفع الرسوم قبل الوصول إلى بوابة الخروج، مما يسرع من عملية المغادرة.

كما أضافت شاومي خيارا لتعطيل ضوء المؤشر الداخلي أثناء الشحن، بالإضافة إلى تحسينات في الاستقرار العام للنظام.

نظارات شاومي الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

مواصفات نظارات شاومي الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تم تقديم نظارات شاومي الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأول مرة في يونيو بسعر يبدأ من 1999 يوان.

وتزن النظارات 40 جراما وتدعم العدسات الطبية، كما تأتي بتصاميم متعددة للإطارات. 

تشمل النظارات كاميرا بدقة 12 ميجابكسل للتصوير والتسجيل الفيديوي، مع دعم للمكالمات الفيديو والبث المباشر عبر التطبيقات الخارجية. 

كما تحتوي على مكبرات صوتية مفتوحة الأذن ونظام ميكروفونات مكون من خمسة ميكروفونات لالتقاط الصوت.

تم تصميم المنتج ليكون جهازا محمولا ذكيا مع مساعد ذكي في الوقت الفعلي، يدعم الترجمة عبر 10 لغات، والوصول إلى الموسوعة على الجهاز، والتحكم الذكي في هواتف شاومي وأجهزة المنزل الذكي. 

كما يمكن للمستخدمين تفعيل الأوامر الصوتية، تعيين التذكيرات، أو التحكم في الأجهزة دون الحاجة إلى استخدام الهاتف.

المزيد من الميزات

- تسجيل فيديو بدقة 2K مع تثبيت EIS بمعدل 30 إطارا في الثانية.

- التحكم السريع: التقاط الصور بسرعة 0.8 ثانية.

- الاندماج مع هواتف شاومي: التبديل السلس بين الكاميرات أثناء المكالمات أو البث المباشر.

- دعم 14 تطبيقا رئيسيا.

- العدسات الإلكتروكرومية التي تغير درجة التظليل في 0.2 ثانية مع أربعة مراحل قابلة للتعديل.

الأداء والبطارية

تستخدم النظارات شريحة Qualcomm AR1 مع معالج صوت منخفض الطاقة، مما يوفر وقت انتظار يصل إلى 21 ساعة واستخداما عاديا لمدة 8.6 ساعة، كما تدعم النظارات الشحن عبر منفذ Type-C وتتضمن تحكمات مخصصة بالكاميرا والشاشة.

شاومي نظارات شاومي الذكية مواصفات نظارات شاومي Xiaomi AI Glasses

