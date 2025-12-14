جوجل تحدث تطبيق Gemini لعرض نتائج Google Maps

كشفت منصة PhoneArena أن جوجل منحت تطبيق Gemini تحديثات محورية في طريقة عرض نتائج Google Maps داخله، في خطوة تهدف لتحويله من مجرّد روبوت دردشة إلى مساعد ملاحة واكتشاف أماكن أكثر ذكاءً وسهولة في الاستخدام.

ويؤكد التقرير أن التحديث الجديد لا يغيّر الشكل فقط، بل يعيد ترتيب المعلومات بصريًا لتلائم ما يريده المستخدم فعلًا عند البحث عن مطعم أو مقهى أو مكان ترفيهي قريب.

خريطة تفاعلية في مقدمة الإجابة

أوضحت PhoneArena أن Gemini كان سابقًا يجيب عن طلبات تعتمد على Google Maps بنصوص طويلة أولًا ثم يضع خريطة صغيرة في نهاية الرد، وهو ما كان يربك تجربة التصفح.

أما الآن، فبات الرد يبدأ مباشرة بخريطة كبيرة في أعلى الشاشة، مع توزيع الأماكن المطلوبة على شكل دبابيس ملونة بأيقونات تعبر عن نوع المكان، مثل شجرة للحدائق أو فنجان قهوة للمقاهي، قبل أن يظهر النص التفصيلي أسفلها.

بطاقات غنية بالصور والتقييمات وملخص المراجعات

أوضحت المنصة أن كل موقع يقترحه Gemini أصبح يظهر في صورة بطاقة كاملة تضم صورة للمكان، وتقييمًا بالنجوم، ثم معلومات أساسية مختصرة، يتبعها ملخص لما يتداوله الزوار في المراجعات.

ويمكن للمستخدم الضغط على البطاقة للاطلاع على نقاط يتكلم عنها الناس كثيرًا، مع نصائح عملية مستخلَصة من مراجعات Google Maps، مثل أفضل وقت للزيارة، الزحام، وجود أماكن لوقوف السيارات أو ملاءمته للعائلات.

تجربة أشبه بتطبيق الخرائط… دون مغادرة Gemini

قال تقرير PhoneArena إن التغيير يجعل Gemini أقرب ما يكون إلى واجهة خفيفة لتطبيق Google Maps، تمنح المستخدم معظم ما يحتاجه من معلومات لاتخاذ قرار، من داخل شاشة واحدة.

وبدل الانتقال اليدوي إلى تطبيق الخرائط لمجرّد رؤية الخريطة أو الصور، يحصل المستخدم على حزمة شبه متكاملة من البيانات البصرية والنصية داخل Gemini، مع خيار فتح الموقع في Maps الكاملة عند الحاجة إلى ملاحة تفصيلية.

طرح تدريجي على الهواتف والكمبيوتر باللغة الإنجليزية أولًا

أشارت المنصة إلى أن جوجل بدأت طرح التجربة الجديدة لنتائج Maps داخل Gemini تدريجيًا على أندرويد وiOS ونسخة الويب، مع دعم أولي للغة الإنجليزية فقط في هذه المرحلة.

ويوضح التقرير أن من لا يلاحظ التغيير بعد قد يحتاج للانتظار بضعة أيام، إذ يتم تفعيل الشكل الجديد على دفعات، ما يعني أن تجربة “المساعد الذي يفهم الخريطة” ستصل تباعًا إلى مختلف المستخدمين حول العالم.