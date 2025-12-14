Gemini يتكفّل بالملاحة: تطبيق جوجل الجديد يقدّم ردود خرائط أكثر ذكاءً ووعيًا بالسياق

كشفت منصة PhoneArena أن جوجل منحت تطبيق Gemini ترقية مهمة في طريقة عرض نتائج Google Maps داخله، في خطوة تعكس كيف تريد الشركة تحويل المساعد الذكي إلى “واجهة خرائط تفاعلية” وليست مجرد نصوص واقتراحات مكتوبة.

ويؤكد التقرير أن هذا التغيير البصري البسيط ظاهريًا يحمل أثرًا عمليًا كبيرًا على تجربة المستخدم، خاصة لمن يعتمد على Gemini في التخطيط للخروج أو استكشاف أماكن جديدة بدل فتح تطبيق الخرائط يدويًا في كل مرة.​

خريطة أولًا… والنص في الخلفية

أوضحت PhoneArena أن استجابة Gemini لطلبات تعتمد على Google Maps كانت سابقًا تبدأ بنصوص طويلة، مع خريطة صغيرة ومجموعة دبابيس تقليدية في نهاية الإجابة.

أما بعد التحديث، فبات التطبيق يعرض الخريطة في مقدمة الرد، مع إبراز المواقع على شكل دبابيس ملونة بأيقونات تعبر عن نوع المكان (شجرة للحدائق، فنجان للقهوة، إلخ)، ثم يتبعها الشرح النصي والتفاصيل.

يطابق هذا الترتيب الجديد سلوك المستخدم الفعلي الذي يريد “أن يرى المكان أولًا”، ثم يقرأ ما يلزمه من معلومات داعمة لاتخاذ قرار سريع.​

بطاقات غنية بالصور والتقييمات وملخّصات المراجعات

قال التقرير إن كل موقع يقترحه Gemini أصبح يظهر الآن كبطاقة كاملة تتضمن صورة، وتقييمًا بالنجوم، ثم نصًا موجزًا يختصر أبرز ما يقال عنه في مراجعات Google Maps.

ويمكن للمستخدم الضغط على البطاقة لقراءة ملخص لما يتداوله الزوار حول المكان، مع نصائح عملية سحبها Gemini من مراجعات المستخدمين مثل أفضل الأوقات للزيارة أو نقاط القوة والعيوب الأكثر تكرارًا.

بهذه الصيغة، يحصل المستخدم داخل Gemini على قدر قريب جدًا من المعلومات التي كان سيبحث عنها يدويًا داخل تطبيق الخرائط، لكن بشكل مصفّى وسريع القراءة.​

تجربة أكثر طبيعية لمساعد يعتمد على الخرائط

أوضحت PhoneArena أن هذه الترقية تأتي ضمن جهد أوسع من جوجل لتحسين الصورة العامة لـ Gemini بعد تعثرات البداية، عبر التركيز على سيناريوهات استخدام ملموسة مثل الملاحة والبحث المحلي.

فمن غير المنطقي – كما يعلق التقرير – أن يفتح المستخدم مساعدًا ذكيًا ليسأله عن “أفضل المقاهي القريبة” ثم يضطر لقراءة فقرات نصية قبل أن يرى الخريطة، بينما يفترض أن يكون العكس هو القاعدة.

يقرب التحديث الجديد Gemini خطوة إضافية من كونه مساعدًا افتراضيًا مكتملًا يمكن الاعتماد عليه في التخطيط اليومي، وليس مجرد روبوت دردشة عام يجيب بالنصوص فقط.​

طرح تدريجي على الهواتف والحواسيب

أكدت جوجل، بحسب ما نقلته PhoneArena ومصادر تقنية أخرى، أن الشكل الجديد لنتائج Maps داخل Gemini يُطرح تدريجيًا على تطبيق المساعد في أندرويد وiOS وكذلك الويب، مع دعم أولي للغة الإنجليزية.

ويتوقع أن يحصل مستخدمو أندرويد على الاستفادة الأكبر، خاصة أن Gemini بدأ يحل تدريجيًا محل Google Assistant على كثير من الأجهزة، ما يعني أن أوامر مثل “غيّر المسار لتجنّب الطرق المدفوعة” أو “أرني مطاعم عائلية قريبة” ستصبح أكثر وضوحًا بصريًا ومنطقية في الاستخدام.

في المحصلة، يرى التقرير أن جوجل تحاول عبر هذه الخطوات الصغيرة ذات الأثر الواضح بناء ثقة المستخدم في Gemini كمساعد “يفهم الخريطة والحياة اليومية”، لا كنموذج لغوي منعزل داخل نافذة دردشة.