Gemini يدخل بيتك الذكي رسميًا في أكتوبر

لن نتخذ جانبًا بين اليابان والصين.. رئيس كوريا الجنوبية: أشعر بضرورة الاعتذار إلى كوريا الشمالية
3 أعمال يستهين بها الناس.. اغتنمها تدخلك الجنة وتحفظ لك النعم
جولة الإعادة للمرحلة الأولى بالانتخابات.. تراجع ملحوظ في في 139 مركزا انتخابيا
بابا الفاتيكان يُطالب حزب الله بنزع سلاحه واللجوء إلى طاولة الحوار
للمرة الثالثة| ريم البارودي: التعاون مع مي عز الدين دائمًا ناجح.. ومسلسل «قبل وبعد» مفاجأة للجمهور
مصر ترفع مكانتها الصناعية.. تعاون «العربية للتصنيع» مع «داسو» الفرنسية و«شادو وينجز» الصينية في قلب «إيديكس2025».. صور
نتيجة منتخب مصر والكويت.. ناقد رياضي: أزمة الفراعنة تتفاقم.. والتعادل يضعهم تحت ضغط التأهل
إنتاج محلي 100%.. التمساح المصرية تلفت أنظار العالم وتتألق في «أيديكس2025»|هذه مميزاتها
مُشيدًا ببطولة كأس العرب.. «المستكاوي»: صراع ناري بين السعودية وعمان يعكس تطور الكرة العربية
نتيجة منتخب مصر والكويت.. محمد فضل: قادرون على التأهل للأدوار الإقصائية رغم التعادل
ماذا يحدث لجسمك عند التعرّض للعطش الشديد؟ .. نتائج صادمة
نتيجة منتخب مصر والكويت.. ناقد رياضي: الجماهير المصرية أُصيبت بخيبة أمل.. والكويتيون يفرحون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أعلنت جوجل رسميًا عن الموعد الذي سيبدأ فيه مساعدها الذكي الجديد Gemini في غزو المنازل الذكية، ليحل عمليًا محل Google Assistant على أجهزة Google Home وNest بداية من 1 أكتوبر 2025. تكشف هذه الخطوة عن رؤية جديدة للبيت الذكي، حيث يتحول المساعد من منفذ أوامر صوتية بسيطة إلى عقل تحليلي قادر على فهم سياق ما يحدث في المنزل والتصرف بناءً عليه.​

من Google Assistant إلى Gemini: ترقية شاملة للمساعد المنزلي

بحسب التفاصيل المنشورة، لن يختفي “Hey Google”؛ فالكلمة التنبيهية ستظل كما هي، لكن ما يحدث بعد نطقها سيتغير جذريًا مع Gemini for Home. 

يَعِد النظام الجديد بتجربة أكثر طبيعية في الحوار، وفهم أسئلة مركّبة حول الأجهزة والأنشطة في المنزل، بعيدًا عن القيود التقليدية للأوامر القصيرة الجامدة.​

موعد الإطلاق وكيفية الاستعداد للتحديث

تشير جوجل إلى أن إطلاق Gemini على الأجهزة المنزلية الذكية سيبدأ رسميًا في 1 أكتوبر، مع طرح تدريجي على شكل “موجات” لمستخدمي Google Home وNest في الأسواق المدعومة. 

دعت الشركة المستخدمين إلى التسجيل للحصول على التحديث المبكر عبر روابط مخصّصة أو من خلال تطبيق Google Home، ليكونوا من أوائل من يجربون التجربة الجديدة.​

ما الذي سيفعله Gemini داخل المنزل الذكي؟

خلال عرض سابق في مؤتمر Google I/O، أوضحت جوجل أن Gemini سيتمكن من تحليل سجل كاميرات Nest والإجابة عن أسئلة طبيعية مثل “من دخل المنزل بعد الثالثة عصرًا أمس؟”. كما سيعمل النظام على فحص الأجهزة المتصلة واقتراح أتمتة (Automations) جاهزة، بل وإنشائها مباشرة بالصوت، مثل ربط الأضواء بحركة الباب أو تغيير درجة حرارة المكيّف وفق أوقات النوم والاستيقاظ.​

تكامل أعمق مع تطبيق Google Home

إلى جانب مكبرات الصوت والشاشات الذكية، سيتكامل Gemini مع تطبيق Google Home نفسه ليعمل كمحرّك ذكي خلف الكواليس. 

يعني هذا أن التطبيق لن يكتفي بعرض الأجهزة والمشاهد، بل سيصبح قادرًا على تحليل أنماط الاستخدام واقتراح سيناريوهات تشغيل أكثر ذكاءً وأقل تعقيدًا في الإعداد.​

طرح تدريجي… وتجربة مبكرة في أسواق محددة

رغم الإعلان عن 1 أكتوبر كتاريخ بدء الإطلاق، تؤكد تقارير إضافية أن التوفر سيكون تدريجيًا بحسب الدول والأجهزة، مع أفضلية لمستخدمي الولايات المتحدة في برنامج الوصول المبكر. 

بعض الميزات المتقدمة مثل Gemini Live الصوتي الكامل قد تُربط بخطط اشتراك مثل Google Home Premium، ما يجعل التجربة الكاملة متاحة أولًا لشريحة من المستخدمين الأوائل.​

ماذا يعني ذلك لمستقبل المنازل الذكية؟

يرى محللون أن دمج Gemini في البيت الذكي يمثل محاولة من غوغل للانتقال من “التحكم الصوتي” إلى “المساعدة الاستباقية” المبنية على فهم الصور، الصوت، وسلوك المستخدم. 

إذا نجحت التجربة، فقد يصبح البيت الذكي أقل اعتمادًا على سكربتات يكتبها المستخدم وأكثر اعتمادًا على اقتراحات وقرارات يتخذها الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يعيد رسم المنافسة مع أمازون وأبل في هذا المجال.​​

