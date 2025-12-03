Gemini يدخل بيتك الذكي رسميًا في أكتوبر

أعلنت جوجل رسميًا عن الموعد الذي سيبدأ فيه مساعدها الذكي الجديد Gemini في غزو المنازل الذكية، ليحل عمليًا محل Google Assistant على أجهزة Google Home وNest بداية من 1 أكتوبر 2025. تكشف هذه الخطوة عن رؤية جديدة للبيت الذكي، حيث يتحول المساعد من منفذ أوامر صوتية بسيطة إلى عقل تحليلي قادر على فهم سياق ما يحدث في المنزل والتصرف بناءً عليه.​

من Google Assistant إلى Gemini: ترقية شاملة للمساعد المنزلي

بحسب التفاصيل المنشورة، لن يختفي “Hey Google”؛ فالكلمة التنبيهية ستظل كما هي، لكن ما يحدث بعد نطقها سيتغير جذريًا مع Gemini for Home.

يَعِد النظام الجديد بتجربة أكثر طبيعية في الحوار، وفهم أسئلة مركّبة حول الأجهزة والأنشطة في المنزل، بعيدًا عن القيود التقليدية للأوامر القصيرة الجامدة.​

موعد الإطلاق وكيفية الاستعداد للتحديث

تشير جوجل إلى أن إطلاق Gemini على الأجهزة المنزلية الذكية سيبدأ رسميًا في 1 أكتوبر، مع طرح تدريجي على شكل “موجات” لمستخدمي Google Home وNest في الأسواق المدعومة.

دعت الشركة المستخدمين إلى التسجيل للحصول على التحديث المبكر عبر روابط مخصّصة أو من خلال تطبيق Google Home، ليكونوا من أوائل من يجربون التجربة الجديدة.​

ما الذي سيفعله Gemini داخل المنزل الذكي؟

خلال عرض سابق في مؤتمر Google I/O، أوضحت جوجل أن Gemini سيتمكن من تحليل سجل كاميرات Nest والإجابة عن أسئلة طبيعية مثل “من دخل المنزل بعد الثالثة عصرًا أمس؟”. كما سيعمل النظام على فحص الأجهزة المتصلة واقتراح أتمتة (Automations) جاهزة، بل وإنشائها مباشرة بالصوت، مثل ربط الأضواء بحركة الباب أو تغيير درجة حرارة المكيّف وفق أوقات النوم والاستيقاظ.​

تكامل أعمق مع تطبيق Google Home

إلى جانب مكبرات الصوت والشاشات الذكية، سيتكامل Gemini مع تطبيق Google Home نفسه ليعمل كمحرّك ذكي خلف الكواليس.

يعني هذا أن التطبيق لن يكتفي بعرض الأجهزة والمشاهد، بل سيصبح قادرًا على تحليل أنماط الاستخدام واقتراح سيناريوهات تشغيل أكثر ذكاءً وأقل تعقيدًا في الإعداد.​

طرح تدريجي… وتجربة مبكرة في أسواق محددة

رغم الإعلان عن 1 أكتوبر كتاريخ بدء الإطلاق، تؤكد تقارير إضافية أن التوفر سيكون تدريجيًا بحسب الدول والأجهزة، مع أفضلية لمستخدمي الولايات المتحدة في برنامج الوصول المبكر.

بعض الميزات المتقدمة مثل Gemini Live الصوتي الكامل قد تُربط بخطط اشتراك مثل Google Home Premium، ما يجعل التجربة الكاملة متاحة أولًا لشريحة من المستخدمين الأوائل.​

ماذا يعني ذلك لمستقبل المنازل الذكية؟

يرى محللون أن دمج Gemini في البيت الذكي يمثل محاولة من غوغل للانتقال من “التحكم الصوتي” إلى “المساعدة الاستباقية” المبنية على فهم الصور، الصوت، وسلوك المستخدم.

إذا نجحت التجربة، فقد يصبح البيت الذكي أقل اعتمادًا على سكربتات يكتبها المستخدم وأكثر اعتمادًا على اقتراحات وقرارات يتخذها الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يعيد رسم المنافسة مع أمازون وأبل في هذا المجال.​​