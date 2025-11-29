قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كايزر تشيفز يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية
أبو العينين يطالب بتوفير التمويل وزيادة الاستثمار لبناء اقتصاد أورومتوسطي مستدام
أورسولا فان درلاين تفوز بجائزة التميز بمنتدى برلمانية الاتحاد من أجل المتوسط
سعر النحاس يقفز إلى مستوى قياسي بعد اضطرابات في التداول
عدة تغييرات.. تعرف على لوائح النسخة الجديدة من كأس العرب
موعد مباراة بيراميدز ضد باور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
أبو العينين: نجاح ميثاق المتوسط يقاس بقدرته على التحول لبرامج قابلة للتنفيذ
بعد أحداث الأهلي| خبير يطالب بتطبيق عقوبات الفيفا ضد الجيش الملكي
تقديرا لمواقفه التاريخية.. أبو العينين يقترح إرسال برقية شكر للرئيس السيسي
البرهان يستقبل الرئيس الإريتري في بورتسودان
بدلاء الزمالك استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز
الموعد والقنوات الناقلة| الأهلي عينه على مباراتي حسم التأهل أمام يانج أفريكانز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديث صادم من جوجل.. الحد اليومي لـ Nano Banana Pro يتراجع بشكل مفاجئ

Gemini 3
Gemini 3
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل، عن تقليص عدد المرات التي يمكن للمستخدمين غير المشتركين فيها استخدام نماذجها الجديدة Gemini 3 Pro وNano Banana Pro يوميا بشكل مجاني، في خطوة تعكس الضغط الكبير على خوادمها نتيجة الطلب المتزايد.

جوجل تحد من استخدام Gemini 3 Pro وNano Banana Pro للمستخدمين المجانيين


وبحسب ما ذكره موقع “phonearena”، كان النموذج اللغوي الأحدث من جوجل Gemini 3 Pro، الذي أطلق مطلع الشهر الجاري، يتيح للمستخدمين المجانيين خمسة طلبات يوميا، على غرار الإصدار السابق Gemini 2.5 Pro. 

لكن جوجل أوضحت عبر صفحتها الرسمية للدعم أن الوصول المجاني سيقتصر الآن على ما يسمى "الوصول الأساسي"، وهو نظام يتغير بشكل ديناميكي بحسب حجم الضغط على الخوادم، ما يعني أن الحد اليومي قد ينخفض إلى ثلاث طلبات أو أقل في أوقات الذروة.


الأمر نفسه ينطبق على نموذج الصور Nano Banana Pro، حيث كان بإمكان المستخدمين المجانيين إنشاء ثلاث صور يوميا، لكن الحد الجديد أصبح صورتين فقط. 

ورغم ذلك، لن يحرم المستخدمون تماما من الخدمة عند بلوغ الحد، إذ ستظهر رسالة تفيد بانتهاء الحصة المجانية، ليتم تحويل الردود تلقائيا إلى نموذج Gemini 2.5 Flash الأسرع، فيما تعود الصور إلى نموذج "Fast"، الذي يقدم نتائج جيدة لكن أقل جودة وتفصيلا من Nano Banana Pro.


إلى جانب ذلك، أعلنت منصة NotebookLLM عن تقليص وصول المستخدمين المجانيين إلى ميزات جديدة مثل الإنفوجرافيك والعروض التقديمية المدعومة بـ Nano Banana Pro، بسبب الطلب الكبير عليها. 

اللافت أن الشركة فرضت أيضا "حدا إضافيا" على المستخدمين المشتركين في الخطط المدفوعة، من دون تحديد رقم ثابت، ما يشير إلى أن هذا الحد سيكون متغيرا وفقا لحجم الضغط على الخوادم.


بهذا التغيير، تؤكد جوجل أن إدارة مواردها التقنية أصبحت أولوية في ظل الإقبال المتزايد على نماذج الذكاء الاصطناعي، فيما يواجه المستخدمون المجانيون قيودا أكبر قد تدفعهم إلى الاشتراك في الخطط المدفوعة لضمان وصول مستقر وغير محدود.

جوجل Nano Banana Pro Gemini 3 Pro حدود استخدام جيمناي الحد اليومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر

فرج عامر يخسر انتخابات نادي سموحة أمام محمد بلال

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ 3 محافظات

يارا تامر

على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

خالد طلعت

خالد طلعت يثير الجدل: ضربة جزاء الجيش الملكي المغربي صحيحة

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

ترشيحاتنا

المرماح

فى أسوان .. أجواء احتفالية تراثية لإحياء حفل المرماح ..شاهد

محافظ المنيا خلال الجوله

محافظ المنيا يتفقد المرحلة الأولى من عمارات بديل الإيواء بالسلخانة

محافظة اسوان

فى أسوان .. انتهاء تصوير مشاهد من الفيلم العالمى KEMET: Year One

بالصور

تحذير من مخاطر النودلز وعلاقتها بالسرطان والعقم .. لن تتوقعها

فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان
فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان
فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان

بيطري الشرقية يفتش علي 12 ألف و 750 رأس ماشية في 17 مجزر حكومي

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

قومي المرأة بالشرقية يطلق حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

صحة الشرقية تنفذ 75 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوي الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

السبب الحقيقي وراء وفاة هبة الزياد

رجيم قاسٍ.. تفاصيل جديدة تكشفها والدة هبة الزياد عن لحظات الرحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد