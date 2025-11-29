تحديث صادم من جوجل.. الحد اليومي لـ Nano Banana Pro يتراجع بشكل مفاجئ

أعلنت شركة جوجل، عن تقليص عدد المرات التي يمكن للمستخدمين غير المشتركين فيها استخدام نماذجها الجديدة Gemini 3 Pro وNano Banana Pro يوميا بشكل مجاني، في خطوة تعكس الضغط الكبير على خوادمها نتيجة الطلب المتزايد.

جوجل تحد من استخدام Gemini 3 Pro وNano Banana Pro للمستخدمين المجانيين



وبحسب ما ذكره موقع “phonearena”، كان النموذج اللغوي الأحدث من جوجل Gemini 3 Pro، الذي أطلق مطلع الشهر الجاري، يتيح للمستخدمين المجانيين خمسة طلبات يوميا، على غرار الإصدار السابق Gemini 2.5 Pro.

لكن جوجل أوضحت عبر صفحتها الرسمية للدعم أن الوصول المجاني سيقتصر الآن على ما يسمى "الوصول الأساسي"، وهو نظام يتغير بشكل ديناميكي بحسب حجم الضغط على الخوادم، ما يعني أن الحد اليومي قد ينخفض إلى ثلاث طلبات أو أقل في أوقات الذروة.



الأمر نفسه ينطبق على نموذج الصور Nano Banana Pro، حيث كان بإمكان المستخدمين المجانيين إنشاء ثلاث صور يوميا، لكن الحد الجديد أصبح صورتين فقط.

ورغم ذلك، لن يحرم المستخدمون تماما من الخدمة عند بلوغ الحد، إذ ستظهر رسالة تفيد بانتهاء الحصة المجانية، ليتم تحويل الردود تلقائيا إلى نموذج Gemini 2.5 Flash الأسرع، فيما تعود الصور إلى نموذج "Fast"، الذي يقدم نتائج جيدة لكن أقل جودة وتفصيلا من Nano Banana Pro.



إلى جانب ذلك، أعلنت منصة NotebookLLM عن تقليص وصول المستخدمين المجانيين إلى ميزات جديدة مثل الإنفوجرافيك والعروض التقديمية المدعومة بـ Nano Banana Pro، بسبب الطلب الكبير عليها.

اللافت أن الشركة فرضت أيضا "حدا إضافيا" على المستخدمين المشتركين في الخطط المدفوعة، من دون تحديد رقم ثابت، ما يشير إلى أن هذا الحد سيكون متغيرا وفقا لحجم الضغط على الخوادم.



بهذا التغيير، تؤكد جوجل أن إدارة مواردها التقنية أصبحت أولوية في ظل الإقبال المتزايد على نماذج الذكاء الاصطناعي، فيما يواجه المستخدمون المجانيون قيودا أكبر قد تدفعهم إلى الاشتراك في الخطط المدفوعة لضمان وصول مستقر وغير محدود.