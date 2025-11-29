قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إدارة ترامب تخطط لإرسال مبعوثين لخفض التوتر بين إسرائيل و سوريا| تفاصيل
استقرار بعد قفزة جديدة.. سعر الذهب اليوم في مصر 29 نوفمبر 2025
قيادي بـ مستقبل وطن: اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين يذكّر العالم بمسؤولياته
إعلام بني سويف تشارك في المؤتمر السنوي الحادي عشر لكلية الإعلام بجامعة MSA
أحمد موسى: قمة شرم الشيخ مرجعية السلام
تعليق قوي من أحمد موسى على منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط | بث مباشر
43 دولة أورومتوسطية تمنح الرئيس السيسي جائزة شجرة الزيتون للسلام
انضمام سيف الدين الجزيري لقائمة منتخب تونس استعداداً لكأس العرب
المؤتمر: فلسطين ستظل قضية الأمة ومصر على رأس المدافعين عن حقوقها
أبو العينين: الرئيس السيسي أدى واجبا وطنيا رائعا وحافظ على أمن واستقرار المنطقة
إريك ترامب يطلق فودكا Trump Vodka بسعر رمزي يحمل رسالة سياسية قوية
جناح مصر في معرض قطر السياحي يحصد جائزة الأفضل تصميما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحذير خطير من جوجل لمستخدمي الـ VPN: أمانك قد يكون وهميًا إذا تجاهلت هذه النقاط

VPN
VPN
احمد الشريف

تشير جوجل في تقرير أمني حديث إلى أن استخدام VPN لم يعد خطوة آمنة بشكل تلقائي كما يعتقد كثير من المستخدمين؛ فبينما يوفر الـVPN طبقة تشفير ويخفي عنوان IP الحقيقي، ظهرت موجة من التطبيقات المزيّفة التي تتنكر في صورة خدمات VPN موثوقة، لكنها في الواقع مصممة لاختراق خصوصية المستخدم واستغلاله ماليًا. 

تحذر جوجل من أن هذه التطبيقات تنتشر على منصات متعددة، وتستخدم حيل الهندسة الاجتماعية والإعلانات ذات الطابع الجنسي أو استغلال الأحداث الجيوسياسية لجذب المستخدمين الباحثين عن “اتصال آمن”.

بمجرد تثبيت هذه التطبيقات، يمكن أن تحمل برمجيات خبيثة مثل أحصنة طروادة المصرفية، وأدوات الوصول عن بُعد (RAT)، وأنواعًا من المالوير قادرة على سرقة كلمات المرور، رسائل الدردشة، سجل التصفح، بيانات التطبيقات المالية وحتى معلومات محافظ العملات الرقمية. 

لذلك تشدد جوجل  على أهمية تفعيل Google Play Protect على أجهزة أندرويد، حيث تستخدم الشركة خوارزميات تعلّم آلي لرصد التطبيقات الضارة ومنع تثبيتها، كما يجري حاليًا اختبار وضع حماية مالي معزَّز يمنع تثبيت التطبيقات التي تطلب صلاحيات يُساء استخدامها في عمليات الاحتيال.

تحذير أشد من وكالة الأمن السيبراني الأمريكية

داخل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية DHS تعمل وكالة مستقلة تُدعى CISA (وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية)، وقد أطلقت هي الأخرى تحذيرًا قويًا بشأن الـVPN. تقول الوكالة بوضوح: “لا تستخدم VPN شخصي”، موضحة أن هذه الخدمات لا تزيل الخطر بل تنقله من مزود خدمة الإنترنت إلى مزود الـVPN، وغالبًا ما توسّع سطح الهجوم من خلال بنية تحتية إضافية قد تكون غير مؤمَّنة بالشكل الكافي.

كما تؤكد CISA أن كثيرًا من مزودي الـVPN المجانيين والتجاريين لديهم سياسات غامضة في ما يتعلق بالخصوصية والأمان، لدرجة تجعل المستخدم في وضع أسوأ من الاتصال التقليدي. 

وتوصي الوكالة بالحذر الشديد من التطبيقات القادمة من مطورين صينيين أو جهات غير معروفة تقدم الخدمة مجانًا، إذ يُستخدم عامل “المجانية” كطُعم رئيسي لاستدراج الضحايا.

ماذا تفعل كمستخدم؟

ينصح التقرير بالالتزام بعدة قواعد ذهبية عند استخدام VPN:

تثبيت تطبيقات الـVPN فقط من متجري Google Play وApple App Store، مع التأكد من إبقاء Play Protect مفعّلًا وعدم تعطيله لتجاوز تحذير أمني من غوغل.

تجنب الاعتماد على خدمات VPN مجانية تمامًا أو مجهولة المصدر، واختيار مزود غربي موثوق بسياسة واضحة حول سجلات الاستخدام وطريقة تشفير البيانات حتى لو كان مدفوعًا باشتراك شهري.

وفي استطلاع رأي أجرته PhoneArena، تبيّن أن حوالي 73% من المشاركين يستخدمون VPN على هواتفهم، ما يجعل هذه التحذيرات ذات أهمية خاصة للملايين من مستخدمي أندرويد وiOS حول العالم. الرسالة الأساسية من غوغل وCISA ليست “توقف عن استخدام الـVPN تمامًا”، بل “استخدمه بوعي شديد، وبشروط صارمة”، حتى لا يتحول أداة من أدوات حماية الخصوصية إلى بوابة مباشرة لاختراقها.

جوجل VPN استخدام VPN

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

يس توروب

قرار عاجل من الأهلي بشأن يس توروب.. تفاصيل

الجنيه الذهب

بعد ارتفاعه 600 جنيه| سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

الطفلة جنى

حادث أم تصفية حسابات؟.. قصة رحيل الطفلة جنى لحظة خروجها من المدرسة

ترشيحاتنا

إسنا تحتضن مهرجان ليالى مراكز الشباب بيوم شامل للأنشطة والخدمات المجانية

إسنا تحتضن مهرجان ليالى مراكز الشباب بيوم شامل للأنشطة والخدمات المجانية جنوب الأقصر

خلال ورش عمل علمنى حرفة

علمنى حرفة .. ورشة عمل مميزة لقادرون باختلاف بمطروح

نقل المصابين للمستشفى

المنيا .. إصابة 4 أشخاص بالاختناق إثر تسرب غاز بمغاغة

بالصور

"ماذا بعد" أفضل فيلم.. إعلان جوائز مسابقة أفلام الطلبة بختام مهرجان الفيوم

ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

إعلان جوائز الأفلام القصيرة في ختام مهرجان الفيوم لأفلام البيئة

ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

طريقة تحضير البيتزا السريعة في المنزل.. بمكونات سهلة

طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل
طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل
طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل

أرخص 5 سيارات هاتشباك في مصر ‏"زيرو" ‏

أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك

فيديو

وفــــ.اة إنفلونسر بسبب تحدى تيك توك

رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا

عيد الشكر في مصر

ظهرت وهي بتطبخ الديك الرومي.. السفيرة الأمريكية تحتفل بعيد الشكر في مصر

يارا تامر

أزمة صحية ومفاجأة رومانسية.. ماذا حدث ليارا زوجة مسلم؟

جانب من الفيديو المتداول

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد