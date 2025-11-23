آبل قد تلغي مزايا AirDrop بعد دعم جوجل لنقل الملفات بين بيكسل وآيفون

كشف تقرير على Phone Arena أن جوجل تمكنت مؤخرًا من تطوير طريقة رسمية تتيح لهواتف Pixel 10 مشاركة الملفات مع أجهزة آيفون عبر ميزة AirDrop بشكل مباشر ودون الحاجة لأي حلول خارجية أو المرور بخوادم وسيطة.

يستخدم النظام ميزة Quick Share من أندرويد، لكن آيفون يراها كأنها جهاز iOS طبيعي.

جميع البيانات تنتقل مباشرة من جهاز لآخر بدون تسجيل أو تخزين خارجي، ما اعتبره قطاع واسع من المستخدمين خطوة نوعية صوب الانفتاح بين أنظمة التشغيل الذكية.

إلا أن المحلل الشهير Mark Gurman أكد أن آبل "لن تسمح باستمرار الخاصية وستسعى لإغلاقها بأسرع وقت"، خوفاً من فقدان تميز ميزة AirDrop التي طالما كانت سبباً لتفضيل أجهزة آبل في بعض القطاعات، لا سيما قطاع التعليم والأعمال. من جهة أخرى، تبدو جوجل عازمة على توسيع دعم الميزة والسعي لتعاون رسمي مستقبلاً.

ضغوط تشريعية

واجهت آبل خلال العام الجاري ضغوطاً كبيرة من التشريعات الأوروبية والأمريكية (قانون الأسواق الرقمية DMA، وقوانين الدفع الأمريكية الجديدة)، ما اضطرها لدعم تقنيات مثل USB-C وفتح الباب لـsideloading ومتاجر التطبيقات البديلة في السوق الأوروبي تحديداً.

ويرى التقرير أن استمرار الضغط سيضطر آبل غالباً لاستمرار الانفتاح أو المخاطرة بعقوبات تنظيمية جديدة، خاصة مع تزايد المطالبات بفتح آفاق نقل الملفات بين جميع الأجهزة الذكية.

رأي المستخدمين

كشف استطلاع Phone Arena أن 88% من المستخدمين يؤيدون استمرار ودعم ميزة نقل الملفات بين الأنظمة، فيما يرى 12% فقط أهمية الإبقاء على نظام آبل المغلق لأسباب تتعلق بالخصوصية والأمان.

ميزة AirDrop تقف عند مفترق طرق تاريخي؛ أما أن تنفتح على العالم حمايةً لمصالح المستخدمين وضغط التشريعات، أو أن تغلق عبر سياسات آبل التقليدية للحفاظ على التفرد، في ظل تطورات قد تفضي إلى تغير جذري في طبيعة مشاركة البيانات بين الأجهزة الذكية مستقبلاً.