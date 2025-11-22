قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء كانت ومازالت ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي الديني
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
بعد استخدامه بجريمة المنشار الكهربائي.. تعرف على مخاطر الذكاء الاصطناعي للمراهقين
أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م.. وطريقة الاستعلام عن النتيجة
محضر ضد شقيقها.. شيرين عبد الوهاب تستغيث مجددا من أقرب الناس لها| التفاصيل الكاملة
قولت لك .. زوجة إمام عاشور توجّه رسالة له بعد تألقه أمام شبيه القبائل الجزائري
"Apple Intelligence" يسطع في خرائط آبل.. ذكاء اصطناعي يغيّر تجربة البحث ويوفر الوقت

احمد الشريف

استعرض تقرير جديد من Phone Arena نجاح دمج الذكاء الاصطناعي في تطبيق خرائط آبل بفضل ميزة البحث الطبيعي "ابحث كما تتحدث"، والتي تعتمد على قدرات Apple Intelligence الجديدة في iOS 26. 

تسمح الميزة للمستخدم بصياغة الطلبات والاستفسارات للملاحة بالكلمات الواقعية العامية دون الحاجة إلى استخدام عبارات محددة أو تطبيق الفلاتر التقليدية. 

فعلى سبيل المثال، يمكن الآن للمستخدم كتابة "أرني مقاهي فيها واي فاي مجاني ومفتوحة حتى 11 مساءً" أو "أماكن إيطالية بتقييم عالٍ وبجلسات خارجية"، ليحصل على نتائج دقيقة كما لو كان يحدث التطبيق مباشرة.

يرى التقرير أن آبل بهذه الخطوة تقترب من فلسفة تحديث كاميرات وأدوات البحث الذكي في هواتف Google Pixel، مثل ميزة Camera Coach وMagic Cue، والتي تركز على جعل الذكاء الاصطناعي عمليًا لخدمة واجهة المستخدم وتحسين تجربته الحقيقية بدل أن تكون مجرد ميزة تسويقية.

تجربة المستخدم وردود الفعل

كشف استطلاع أجرته Phone Arena أن 50% من المشاركين اعتبروا ميزة البحث الذكي في خرائط آبل أفضل وأسرع في العثور على ما يريدون، بينما رأى النصف الآخر أن الوقت لا يزال مبكرًا للحكم النهائي أو أنهم لم يلاحظوا فرقًا واضحًا بعد تجربة محدودة للميزة الجديدة.

ميزة البحث الطبيعي توفر على المستخدم عناء إعادة كتابة نفس الاستفسارات أو تطبيق الفلاتر مرارا. الآن يكفي كتابة الاستفسار دفعة واحدة كما يحدث بالحوار اليومي لتظهر الإجابة الدقيقة بضغطة زر.

خلاصة

دمج Apple Intelligence في تطبيق الخرائط يمنح المستخدمين تجربة أكثر واقعية وسهولة في العثور على الأماكن والخدمات بعبارات طبيعية، ويؤسس لجيل جديد تعتمد فيه آبل على الذكاء الاصطناعي لخدمة المستخدم وتحسين حياته الرقمية، متجاوزةً عيوب المحاولات السابقة ومنافسةً أدوات الذكاء الاصطناعي لدى جوجل بقوة في عالم التطبيقات الذكية لعام 2026.

الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence iOS 26

