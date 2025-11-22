خطة آبل لعام 2026: أجهزة اقتصادية ستنعش السوق وتمنح المستهلك خيارات جديدة

تستعد شركة آبل لإطلاق سلسلة من الأجهزة الاقتصادية في مطلع العام المقبل بهدف المنافسة بقوة في سوق الأجهزة متوسطة السعر.

وتشمل الخطة إصدار ماك بوك بشريحة A18 Pro المتميزة وسعر يبدأ من 599 دولار أمريكي فقط، وهو ما قد يجذب شريحة واسعة تبحث عن كمبيوتر محمول قوي بألوان متنوعة (الفضي والأصفر والوردي والأزرق) وشاشة بحجم 13 بوصة دون دفع أسعار مبالغ فيها.

لن يقتصر الأمر على الحاسب فحسب، بل ستطرح آبل أيضًا آيفون 17e الاقتصادي (الجيل الثاني لسلسلة e)، والمتوقع أن يحصل على معالج A19، وكاميرا أمامية محسنة بدقة 18 ميجابكسل، ودعم لمنصة Dynamic Island للمرة الأولى في فئة الهواتف الرخيصة.

تشير التوقعات إلى إطلاق هذه الأجهزة دفعة واحدة في حدث خاص، مع نسخة آيباد تحمل شريحة A18، وإن لم تطرأ تغييرات بارزة على التصميم الخارجي.

ما الميزة الأهم لكل فئة؟

بالنسبة للماك بوك، تعني الشريحة الجديدة أداء أسرع وسلاسة في العمل، مع سعر يغري الطلاب والشركات الناشئة.

أما آيفون 17e، فسيمنح جمهور آبل خيارًا اقتصاديًا يجمع أحدث البرمجيات وكاميرا Pro بحجم أصغر، ودعم مودم متطور C1 لمزامنة أسرع وتغطية شبكية أقوى.

توقعات وأرقام

أظهر استطلاع للرأي أن 53% من المستخدمين ينوون اقتناء الماك بوك الجديد، فيما فضل 12% هاتف آيفون 17e و12% فقط جهاز الآيباد، بينما اختار 23% من المستطلعين البقاء مع فئات آبل الأعلى سعراً.

تُعد خطة آبل خطوة غير مسبوقة لمنح خيارات اقتصادية متنوعة تلائم شريحة أكبر من المستخدمين حول العالم، وتمنح الشركة فرصة لاستعادة زخمها في فئات فقدتها لصالح المنافسين خلال السنوات الأخيرة.

يظل السؤال: هل ستقدم آبل أجهزة اقتصادية بمعاييرها المعروفة أم ستتخلى عن بعض جودتها من أجل الأسعار؟ الإجابة ستظهر مع الإصدار الرسمي خلال الأشهر المقبلة.