حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء كانت ومازالت ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي الديني
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
بعد استخدامه بجريمة المنشار الكهربائي.. تعرف على مخاطر الذكاء الاصطناعي للمراهقين
أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م.. وطريقة الاستعلام عن النتيجة
محضر ضد شقيقها.. شيرين عبد الوهاب تستغيث مجددا من أقرب الناس لها| التفاصيل الكاملة
قولت لك .. زوجة إمام عاشور توجّه رسالة له بعد تألقه أمام شبيه القبائل الجزائري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

خطة آبل لعام 2026: أجهزة اقتصادية ستنعش السوق وتمنح المستهلك خيارات جديدة

آبل
آبل
احمد الشريف

تستعد شركة آبل لإطلاق سلسلة من الأجهزة الاقتصادية في مطلع العام المقبل بهدف المنافسة بقوة في سوق الأجهزة متوسطة السعر.

 وتشمل الخطة إصدار ماك بوك بشريحة A18 Pro المتميزة وسعر يبدأ من 599 دولار أمريكي فقط، وهو ما قد يجذب شريحة واسعة تبحث عن كمبيوتر محمول قوي بألوان متنوعة (الفضي والأصفر والوردي والأزرق) وشاشة بحجم 13 بوصة دون دفع أسعار مبالغ فيها.

لن يقتصر الأمر على الحاسب فحسب، بل ستطرح آبل أيضًا آيفون 17e الاقتصادي (الجيل الثاني لسلسلة e)، والمتوقع أن يحصل على معالج A19، وكاميرا أمامية محسنة بدقة 18 ميجابكسل، ودعم لمنصة Dynamic Island للمرة الأولى في فئة الهواتف الرخيصة. 

تشير التوقعات إلى إطلاق هذه الأجهزة دفعة واحدة في حدث خاص، مع نسخة آيباد تحمل شريحة A18، وإن لم تطرأ تغييرات بارزة على التصميم الخارجي.

ما الميزة الأهم لكل فئة؟

بالنسبة للماك بوك، تعني الشريحة الجديدة أداء أسرع وسلاسة في العمل، مع سعر يغري الطلاب والشركات الناشئة. 

أما آيفون 17e، فسيمنح جمهور آبل خيارًا اقتصاديًا يجمع أحدث البرمجيات وكاميرا Pro بحجم أصغر، ودعم مودم متطور C1 لمزامنة أسرع وتغطية شبكية أقوى.

توقعات وأرقام

أظهر استطلاع للرأي أن 53% من المستخدمين ينوون اقتناء الماك بوك الجديد، فيما فضل 12% هاتف آيفون 17e و12% فقط جهاز الآيباد، بينما اختار 23% من المستطلعين البقاء مع فئات آبل الأعلى سعراً.

تُعد خطة آبل خطوة غير مسبوقة لمنح خيارات اقتصادية متنوعة تلائم شريحة أكبر من المستخدمين حول العالم، وتمنح الشركة فرصة لاستعادة زخمها في فئات فقدتها لصالح المنافسين خلال السنوات الأخيرة.

 يظل السؤال: هل ستقدم آبل أجهزة اقتصادية بمعاييرها المعروفة أم ستتخلى عن بعض جودتها من أجل الأسعار؟ الإجابة ستظهر مع الإصدار الرسمي خلال الأشهر المقبلة.

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

مرتضى منصور

هشام نصر يكشف علاقة مرتضى منصور وآخرين بشأن سحب أرض الزمالك

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

ورشة العمل التعريفية رفيعة المستوى الخاصة ببرنامج «الصناعة الخضراء المستدامة»

المشاط: 70% من الاستثمارات العامة خضراء بحلول 2030 والقطاع الخاص شريك رئيسي

الهيئة القومية لسلامة الغذاء

البطاطا الحلوة تتصدر قائمة الخضراوات المصرية المصدرة الأسبوع الماضي

سعر الصرف للوون

المركزي الكوري الجنوبي: انخفاض سعر الصرف الفعلي للوون إلى أدنى مستوى منذ 16 عامًا

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

