الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أكبر ترقية ذكاء اصطناعي في تاريخ كروم.. 10 مزايا جديدة مدعومة بـ Gemini

ذكاء اصطناعي
ذكاء اصطناعي
احمد الشريف

قدّمت جوجل تقرير تقني حديث يكشف أن واحدة من أضخم القفزات في تاريخ متصفح كروم، عبر دمج 10 مزايا جديدة للذكاء الاصطناعي مدعومة بنظام Gemini لجعل التصفح أكثر ذكاءً وأمانًا وإنتاجية. 

التحديث موجّه حاليًا لمستخدمي كروم على سطح المكتب (ويندوز وماك) في الولايات المتحدة باللغة الإنجليزية، مع خطط للتوسّع إلى الشركات والمناطق الأخرى تدريجيًا.​

Gemini داخل كروم: مساعد يفهم الصفحات ويجمع محتوى عدة تبويبات

أبرز ما في الترقية هو دمج Gemini مباشرة في كروم، بحيث يمكن للمستخدم طلب تلخيص صفحة، تبسيط محتوى معقد، أو مقارنة معلومات من عدة تبويبات في نافذة واحدة.

 تجعل هذه الإمكانية كروم ليس مجرد متصفح، بل أداة بحث وتحليل سياقي قادرة على تحويل فوضى التبويبات المفتوحة إلى ملخّصات وخلاصات مركّزة.​

ذكاء متعدد التبويبات وتذكّر سجل التصفح بلغة طبيعية

ضمن المزايا الجديدة ما يُعرف بـ “الذكاء متعدد التبويبات” Multi-Tab Intelligence، والذي يسمح بتجميع معلومات من عدة مواقع في جدول واحد أو مخطط واحد، مثل جمع خطط رحلة من أكثر من موقع سفر في مسار واحد. 

كما يمكن للمستخدم البحث في سجل التصفح بأسلوب لغوي بسيط، كأن يقول: “ما كان موقع المكتب الذي رأيته الأسبوع الماضي؟” ليعثر كروم على الرابط المطلوب دون الحاجة للبحث اليدوي التقليدي في التاريخ.​

تكامل عميق مع خدمات جوجل: يوتيوب، الخرائط، والتقويم من داخل المتصفح

التحديث يضيف طبقة تكامل بين Gemini داخل كروم وخدمات جوجل الأخرى مثل Calendar وYouTube وMaps دون مغادرة الصفحة الحالية. 

يمكن للمستخدم مثلًا جدولة اجتماع في التقويم، أو القفز مباشرة إلى مقطع محدد في فيديو يوتيوب، أو إظهار موقع على الخرائط في لوحة جانبية، ما يقلل كثيرًا من التنقل بين التبويبات.​

AI Mode في شريط العنوان: بحث معقّد من مكان واحد

تجلب جوجل أيضًا وضعًا جديدًا للبحث يسمى AI Mode إلى شريط العنوان (Omnibox)، ما يسمح بطرح أسئلة مركّبة مع متابعات دون مغادرة شريط العنوان نفسه. 

يمكن مثلًا كتابة وصف تفصيلي لاحتياجاتك (“أنا أنام على جانبي وأعاني من آلام أسفل الظهر…”) ليقترح كروم مقارنة لأنواع المراتب المناسبة، ثم متابعة الحوار بأسئلة تكميلية ضمن نفس السياق.​

أمان أقوى: كشف الاحتيال والدعم بالإشعارات الذكية

على مستوى الحماية، يستخدم كروم نسخة مصغرة من Gemini (Gemini Nano) لرصد صفحات الاحتيال مثل رسائل الدعم الفني الزائفة، تحذيرات الفيروسات المزوّرة، وعروض الهدايا الاحتيالية. 

وتشير جوجل إلى أن تقنيات إدارة الإشعارات الذكية خفّضت بالفعل مليارات الإشعارات المزعجة يوميًا على أندرويد، مع توجّه لتوسيع هذه القدرات داخل كروم نفسه لتصفية التنبيهات المشبوهة قبل وصولها للمستخدم.​

نحو متصفح “وكيل” يقوم بالمهام بدلاً منك

التقرير يلمّح أيضًا إلى ما تسميه جوجل “قدرات وكيلة” Agentic Capabilities في كروم، والتي ستسمح مستقبلًا للمستخدم بتكليف Gemini بتنفيذ مهام كاملة مثل حجز موعد حلاقة أو طلب البقالة أسبوعيًا. 

سيتولى في هذه الحالة المساعد التنقل بين المواقع، ملء السلال، وترتيب الخطوات، بينما يحتفظ المستخدم بالتحكم في الخطوة الأخيرة عبر الموافقة والدفع، ما يمهّد لمرحلة يصبح فيها المتصفح نفسه شريكًا فعّالًا في إنجاز المهام اليومية.

ذكاء اصطناعي جوجل Gemini

