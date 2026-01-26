قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل العثور على جثة المحتجز الإسرائيلي ران جويلي في غزة
مدير معرض الكتاب: 500 ألف جنيه قيمة جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية
انطلاق فعاليات برنامج "نوابغ الأزهر" للعام الثاني بمعرض الكتاب
خاص| مساعد رئيس تتارستان: معرض القاهرة للكتاب الأهم عالمياً.. وتعاون مرتقب مع "الأزهر"
نتيجة سكن لكل المصريين 7.. الإسكان تعلن خبرا سعيد
رئيس هيئة الرقابة الإدارية يتقدم بالتهنئة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بتوليه مهام منصبه
الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية
عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء
جائزة زايد للأخوة الإنسانية تختار مؤسسة التعاون الفلسطينية ثالث المكرمين عام 2026
موعد تطبيق زيادات الإيجار القديم في 2026.. اعرف هتدفع كام؟
اجتماع ثلاثي.. مصر وتونس والجزائر يؤكدون رفضهم التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي الليبي
لف وأرجع تاني| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب الأن وهذا سعر عيار 21
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كلاكيت تاني مرة.. آبل تقاضي محلات في مصر لإستخدام التفاحة وبيع منتجات مقلدة

كريم جمال

للمرة الثانية تقدم شركة آبل الأمريكية على مقاضاة محال مصرية بسبب استخدام شعار التفاحة الشهير خاصتها، وكذلك بيع منتجات مقلدة غير أصلية ولاتمت بصلة لمنتجات الشركة المعروف عنها جودتها العالية.

رفعت آبل دعوى قضائية عاجلة ضد محل شهير بحي الدقي يستخدم الشعار التجاري للشركة، بالإضافة لبيع أجهزة مقلدة على أنها أصلية من إنتاج الصانع الأمريكي، وهو الأمر الذي يضر بالعلامة التجارية ويؤثر على واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم إن لم تكن أكبرها فعلياً.
 

وبالعودة ثلاثة أعوام للخلف، كانت قد أقامت شركة آبل العالمية، دعوى قضائية عاجلة ضد عدد من المحلات التجارية متهمة تلك المحلات باستخدام العلامة التجارية الخاصة بالشركة وذلك إضافة إلى مجموعة من الاتهامات التي وجهتها شركة آبل لتلك المحلات باستخدامها للعلامة التجارية لآبل وقيامها في الوقت نفسه ببيع بعض الأجهزة المقلدة مما قد يفقد الثقة في العلامة التجارية للشركة.


وبحسب موقع “digitaltrends” أشارت الشركة في الدعوى التي رفعتها أنها تدير أكثر من 500 متجرًا حول العالم، و تمتلك في الوقت نفسه متجرا على شبكة الإنترنت تقوم ببيع الأجهزة والمنتجات البرمجية، لتحتل بذلك قائمة أكثر الشركات قيمة في التاريخ بقيمة 632 مليار دولار، وذلك بسبب ارتفاع سعر أسهمها بما يصل نسبته 64% وذلك في الثلث الثالث من 2012 لتحطم بذلك الرقم القياسي المسجل الشركة مايكروسوفت وذلك في العام 1999 والمقدر بـ 618.9 مليار دولار.

وذكرت شركت آبل في دعوتها حينها أنها شركة أمريكية متعددة الجنسيات وتأسست في عام 1976، على يد كلا من "ستيف جوبز" و"ستيف وزنياك" ورونالد واينو، وتعمل على القيام بتصميم وتصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والعديد من منتجات برامج الكمبيوتر.

وأشارت إلى أنها استطاعت اكتساب سمعة فريدة في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية، لعدة أسباب في مقدمتها فلسفتها للتصميم الجمالي الشامل وذلك لحملاتها الإعلانية المميزة وأضافت في الوقت نفسه أن العلامة التجارية الخاصة بشركة أبل - APPLE تتمتع بالحماية القانونية مما يجعل وفقا لنصوص القانون من واقعة التقليد من قبل أي طرف آخر لهذه العلامة يعد من الجرائم العمدية التي تقوم بإظهار سوء نية مرتكبيها وذلك لشهرة العلامة لتفاجىء بقيام أحدى المحلات بالاعتداء على العلامة التجارية للشركة.


وهي رسمة التفاحة وقيامه بوضعها على اللافتة الخارجية للمحل وعرض المحل للبيع والتداول التجاري وبيع أيضا بعض المنتجات المقلدة وهي عبارة عن إكسسوارات محمول، تحمل العلامات التجارية المشهورة لشركة أبل مما يعد تضليلا للمستهلكين الوافدين للمحل بأن المحل تابع لشركة أبل - APPLE ويعد مخالفا لنصوص قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002.

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتناول جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

