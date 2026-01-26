بقدرة شحن جبارة .. سامسونج تغزو الأسواق بأقوى سماعة أذن لاسلكية

تُطلق شركة سامسونج الجيل الجديد من سماعات الأذن اللاسلكية عالية الجودة عالميًا قريبًا. ظهرت سماعات Galaxy Buds 4 Pro وGalaxy Buds 4 على العديد من مواقع الاعتماد، مما يؤكد توفرها في مناطق متعددة. إليكم أهم مواصفاتها:

إطلاق سماعات سامسونج جالاكسي بودز 4

ظهرت كل من سماعات Galaxy Buds 4 (طراز SM-R540) وGalaxy Buds 4 Pro (طراز SM-R640) في قوائم الاعتماد في العديد من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك هيئة SIRIM الماليزية، وقاعدة بيانات لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، وقوائم SGS، وهيئة BIS الهندية.

عادةً ما تُمنح هذه الاعتمادات في المراحل النهائية من اختبارات ما قبل الإطلاق، مما يُشير إلى أن سامسونج تُحضّر لطرح هذه السماعات عالميًا قريبًا جدًا.

تؤكد وثائق لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) أن سماعات Buds 4 القياسية تدعم تقنية البلوتوث التقليدية على الرغم من عدم الكشف عن مواصفات تقنية محددة أو تفاصيل البطارية في الملفات

يعد من المتوقع الإعلان عن تلك السماعات خلال حدث Galaxy Unpacked الأول لسامسونج في عام 2026، والذي قد يُعقد في أواخر فبراير 2026. تجدر الإشارة إلى أن المواصفات الرسمية والأسعار وتاريخ الإصدار الدقيق لا تزال غير مؤكدة.

تُظهر سماعاتGalaxy Buds 4 ببطارية كبيرة بسعة 200 مللي أمبير/ساعة، بينما تحتوي علبة الشحن على بطارية كبيرة بسعة 900 مللي أمبير/ساعة.

يمكن أن تدوم بسهولة لأكثر من 12 ساعة مع إيقاف تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) بشحنة كاملة واحدة، كما توفر علبتها أكثر من 40 ساعة من الاستخدام المتواصل.