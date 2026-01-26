قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال: عثرنا على جثة ران جويلي في مقبرة الشجاعية بعد فحص 250 جثمانا
الإمارات: نرفض استخدام أجوائنا أو أراضينا أو مياهنا لأي عمل عسكري ضد إيران
الأرصاد الجوية: تحذيرات من الأتربة.. وكتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة وبرودة شديدة ليلا
حشيش وكوكايين.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بنصف مليار جنية بالإسماعيلية
دعاء المغرب عند الإفطار.. كلمات مستجابة للصائمين 8 شعبان
الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على شخص وإختطافة بالجيزة
نتنياهو عن عودة جثمان الجندي ران غويلي من غزة: إنجاز عظيم
ربط طاقة الرياح على الشبكة العامة لكهرباء مصر قبل صيف 2026 .. تفاصيل
رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتوفير الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء
زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر
الدولار يستقر عند 47.12 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الإثنين
تسريب مفاجئ .. قطع المياه عن منطقتين في حدائق أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

دراسة ولا أغرب.. ملاحظاتك الصوتية على "واتساب" تكشف إصابتك بالاكتئاب

تطبيق الواتساب
تطبيق الواتساب
لمياء الياسين

كشفت دراسة ولا أغرب إلى أنه يمكن للذكاء الاصطناعي إمكانية تحديد الأشخاص المصابين باضطراب الاكتئاب الشديد من خلال تسجيلات صوتية قصيرة وذلك عبر تطبيق واتساب تصف أحداث أسبوعهم، إلا أنه يبدو أكثر دقة مع النساء منه مع الرجال

 فوفقًا لدراسة دولية اختبرت نموذجًا للذكاء الاصطناعي على 74 شخصًا مختلفًا، بعضهم مصاب بالاكتئاب والبعض الآخر غير مصاب.وباستخدام وصف أحداث أسبوعهم، تمكن الذكاء الاصطناعي من تحديد النساء المصابات بالاكتئاب بنسبة 91.9%، بينما لم يتمكن من تصنيف الرجال بشكل صحيح إلا بنسبة 75%. وقد تحسن أداء الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ بين الجنسين عند استخدامه تسجيلات لأشخاص يعدّون حتى 10، حيث حقق دقة بلغت 82% لدى النساء و78% لدى الرجال.

تسجيلات الملاحظات الصوتية

قد تُظهر تطبيقات التعلم الآلي الطبية إمكانات واقعية في تحديد الأفراد المصابين باضطراب الاكتئاب الشديد وذلك باستخدام تسجيلات الملاحظات الصوتية عبر تطبيق واتساب لتبلغ دقة بعض النماذج أكثر من 91% بالنسبة للمشاركات الإناث، على الرغم من أن هذه النسبة انخفضت إلى 78% بالنسبة للمشاركين الذكور.

تطبيق واتساب

الرسائل الصوتية المُسجّلة

يُعدّ اضطراب الاكتئاب الشديد حالةً صحيةً نفسيةً تُصيب أكثر من 280 مليون شخص حول العالم، ويُمكن أن يكون الكشف المبكر عنه بالغ الأهمية لتلقّي العلاج في الوقت المناسب. في هذه الدراسة، استخدم أوتاني وزملاؤه نماذج التعلّم الآلي لتصنيف الأفراد المصابين باضطراب الاكتئاب الشديد وغير المصابين به، وذلك بناءً على الرسائل الصوتية المُسجّلة عبر تطبيق واتساب.

ويضيف المؤلف الرئيسي للدراسة، لوكاس ماركيز: "تُظهر دراستنا أن الأنماط الصوتية الدقيقة في الرسائل الصوتية العفوية على تطبيق واتساب يمكن أن تساعد في تحديد أنماط الاكتئاب بدقة مذهلة باستخدام تقنيات التعلم الآلي. وهذا يفتح آفاقًا واعدة لأدوات الفحص الرقمي سهلة الاستخدام والواقعية التي تحترم عادات التواصل اليومية للأفراد.

واتساب الذكاء الاصطناعي اضطراب الاكتئاب تطبيق واتساب الكشف المبكر تقنيات التعلم الآلي تسجيلات صوتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور بشأن الأهلي. ماذا قال؟

إيفرتون

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة

وزير التربية والتعليم

مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

ترشيحاتنا

حريق قش

دون إصابات .. السيطرة على حريق بشونة لتخزين القش في كفر الشيخ

جائزة التميز الحكومى

أسوان تفوز بـ 4 جوائز للتمييز الحكومى.. صور

خلال فاعليات الاجتماع

رصف وتطوير 100 كيلومتر طرق داخل مدينة مرسي مطروح

بالصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع
مصنع
مصنع

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

فيديو

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد