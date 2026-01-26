دراسة ولا أغرب.. ملاحظاتك الصوتية على "واتساب" تكشف إصابتك بالاكتئاب

كشفت دراسة ولا أغرب إلى أنه يمكن للذكاء الاصطناعي إمكانية تحديد الأشخاص المصابين باضطراب الاكتئاب الشديد من خلال تسجيلات صوتية قصيرة وذلك عبر تطبيق واتساب تصف أحداث أسبوعهم، إلا أنه يبدو أكثر دقة مع النساء منه مع الرجال

فوفقًا لدراسة دولية اختبرت نموذجًا للذكاء الاصطناعي على 74 شخصًا مختلفًا، بعضهم مصاب بالاكتئاب والبعض الآخر غير مصاب.وباستخدام وصف أحداث أسبوعهم، تمكن الذكاء الاصطناعي من تحديد النساء المصابات بالاكتئاب بنسبة 91.9%، بينما لم يتمكن من تصنيف الرجال بشكل صحيح إلا بنسبة 75%. وقد تحسن أداء الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ بين الجنسين عند استخدامه تسجيلات لأشخاص يعدّون حتى 10، حيث حقق دقة بلغت 82% لدى النساء و78% لدى الرجال.

تسجيلات الملاحظات الصوتية

قد تُظهر تطبيقات التعلم الآلي الطبية إمكانات واقعية في تحديد الأفراد المصابين باضطراب الاكتئاب الشديد وذلك باستخدام تسجيلات الملاحظات الصوتية عبر تطبيق واتساب لتبلغ دقة بعض النماذج أكثر من 91% بالنسبة للمشاركات الإناث، على الرغم من أن هذه النسبة انخفضت إلى 78% بالنسبة للمشاركين الذكور.

تطبيق واتساب

الرسائل الصوتية المُسجّلة

يُعدّ اضطراب الاكتئاب الشديد حالةً صحيةً نفسيةً تُصيب أكثر من 280 مليون شخص حول العالم، ويُمكن أن يكون الكشف المبكر عنه بالغ الأهمية لتلقّي العلاج في الوقت المناسب. في هذه الدراسة، استخدم أوتاني وزملاؤه نماذج التعلّم الآلي لتصنيف الأفراد المصابين باضطراب الاكتئاب الشديد وغير المصابين به، وذلك بناءً على الرسائل الصوتية المُسجّلة عبر تطبيق واتساب.

ويضيف المؤلف الرئيسي للدراسة، لوكاس ماركيز: "تُظهر دراستنا أن الأنماط الصوتية الدقيقة في الرسائل الصوتية العفوية على تطبيق واتساب يمكن أن تساعد في تحديد أنماط الاكتئاب بدقة مذهلة باستخدام تقنيات التعلم الآلي. وهذا يفتح آفاقًا واعدة لأدوات الفحص الرقمي سهلة الاستخدام والواقعية التي تحترم عادات التواصل اليومية للأفراد.