البنتاجون: إيران عازمة على إعادة بناء قواتها رغم كل الانتكاسات
كيف تنجو من مكر الناس وخبث الحاقدين؟.. بـ3 أعمال و12دعاء يدافع الله عنك
تغير ملحوظ.. حالة الطقس في أسوان اليوم السبت 24-1-2026
مواعيد مباريات اليوم السبت 24-1- 2026 والقنوات الناقلة
الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة
اليوم.. استئناف رمضان صبحي على حبسه عام في قضية تزوير
اقتصادي: عدم خفض الدين يهدد المكاسب وسعر الصرف مرتبط بالظروف العالمية
سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 24-01-2026
أفكار ذكية للتوفير في ميزانية البيت .. وصفات طعام اقتصادية بـ 10 مكونات .. نصائح لتقليل تكلفة الطبخ
محمد إمام : من بلد لبلد وقارة لقارة علشان أقدم للجمهور حاجة جامدة
ما هي طريقة الوضوء الصحيحة للصلاة؟.. علي جمعة يحدد 3 أمور و7 خطوات
صفقة القرن الحقيقية.. أحمد دويدار: الأهلي بدون إمام عاشور سيكون بلا شكل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
آبل تستعد لتحوّل Siri إلى شات بوت متكامل مع iOS 27

احمد الشريف

كشف تقرير جديد يوم 23 يناير 2026 عن استعدادات شركة آبل لتحويل مساعدتها الصوتية Siri إلى شات بوت ذكاء اصطناعي متكامل ضمن تحديث iOS 27، بهدف منافسة ChatGPT وGemini.

التقرير الاستخباراتي من بلومبرج

نشر مارك غورمان من بلومبرج تفاصيل داخلية حصل عليها من موظفين في قسم Apple Intelligence، مشيرًا إلى إعادة تصميم كامل لـSiri في iOS 27 المقرر في 2027. يأتي التحول بعد تأخر Apple Intelligence في iOS 18 بسبب مشاكل الأداء.

القدرات الجديدة لـSiri

ستتحول Siri إلى واجهة نصية تشبه ChatGPT داخل التطبيقات، قادرة على فهم السياق متعدد الخطوات والإجابة على أسئلة معقدة. تدعم المعالجة المحلية على A18 Pro وM5 مع نموذج لغة خاص يُدعى Ajax، بالإضافة إلى التكامل مع Private Cloud Compute.

جدول التنفيذ والإصدارات

تبدأ الاختبارات الداخلية في يونيو 2026 مع iOS 26.4، ويُطلق الإصدار النهائي مع iOS 27 في سبتمبر 2027. تشمل النسخة الأولى تحسينات في الترجمة الفورية والتكامل مع Vision Pro، مع دعم 15 لغة بما فيها العربية الفصحى.

السياق التنافسي والتأخير

جاء القرار بعد تفوق ChatGPT على Siri في اختبارات معرفية بنسبة 40%، حسب تقارير Stanford لعام 2025. 

تستثمر آبل 5 مليارات دولار في البنية التحتية، مع التركيز على الخصوصية كعامل تمييز عن Google Gemini وMicrosoft Copilot.

Siri آبل iOS 27

