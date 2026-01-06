قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

تنافس تقنية بصمة الوجه من أبل.. ميزة جديدة في هواتف Galaxy S27 Ultra

هاتف Galaxy S27 Ultra
هاتف Galaxy S27 Ultra
لمياء الياسين

يزعم أحد المسربين أن هاتف Galaxy S27 Ultra قد يشهد ترقية شاملة للكاميرا الرئيسية والكاميرا فائقة الاتساع وكاميرا السيلفي معًا ولم تطرح سامسونج سلسلة Galaxy S26 بعد، لكن التسريبات حول الجيل القادم قد بدأت تظهر بالفعل.

بحسب موقع Ice Universe، من المتوقع أن يشهد هاتف Galaxy S27 Ultra، الذي سيصدر مطلع عام 2027، تغييرات جوهرية في مكونات الكاميرا. ويزعم الموقع أن سامسونج تخطط لتركيب مستشعرات جديدة للكاميرا الرئيسية، والعدسة فائقة الاتساع، وكاميرا السيلفي. أما إعداد عدسة التقريب، فيُقال إنه سيبقى كما هو.

مواصفات Galaxy S27 Ultra

اعتمدت سامسونج بشكل كبير على مكونات الكاميرا التي لم يطرأ عليها تغيير يُذكر منذ هاتف Galaxy S23 Ultra، حيث حافظت على نفس المستشعر الرئيسي ISOCELL HP2 بدقة 200 ميجابكسل عبر أجيال متعددة.

ركزت الطرازات الحديثة بشكل أكبر على تحسينات الأداء والبرمجيات، مع تحديثات طفيفة فقط في المكونات. على سبيل المثال، استبدل هاتف Galaxy S25 Ultra الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل (1/2.55 بوصة) بمستشعر بدقة 50 ميجابكسل (1/2.52 بوصة).

ميزات هواتف  Ultra

نتيجةً لذلك، تفوقت الهواتف الصينية الرائدة، مثل هاتف Vivo X300 Pro ، على سلسلة هواتف Ultra، وفقدت تدريجيًا الكثير من سمعتها كجهاز تصوير من الطراز الأول في مواجهة منافسيها الصينيين. قد يُسهم تحديث شامل في تحسين جوانب مثل أداء التصوير في الإضاءة المنخفضة وجودة الكاميرا الأمامية،

على الجانب الآخر سيستغرق إطلاق هاتف S27 Ultra أكثر من عام، وقد تتغير خطط سامسونج. وقد تضاربت التقارير السابقة حول سلسلة S27، حيث أشار البعض إلى أن مخاوف التكلفة قد تحد من التحديثات الرئيسية. 

مع توقعات بأن تُقدم سلسلة Galaxy S26 تغييرات طفيفة في الغالب، قد تُحضّر سامسونج لتحديثات أكبر في الكاميرا لعام 2027. إذا كان الأمر كذلك، فقد يُمثل هاتف S27 Ultra نقلة نوعية أكثر أهمية من الطرازات الأخيرة.

