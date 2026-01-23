قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دوري أبطال إفريقيا| التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الهلال وصن داونز
هل يلغي الله النار يوم القيامة؟.. علي جمعة يحسم الجدل
شهيد وبطل ومش خسارة في تراب مصر .. زوجة عامر عبد المقصود تنهار من البكاء
إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية بمعسكر جباليا شمال غزة
دوري أبطال إفريقيا| تريزيجيه: سعداء بالفوز على يانج أفريكانز.. ونشكر دعم ومساندة الجماهير
توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟
نتنياهو يبحث مع ويتكوف وكوشنر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. السبت
دوري أبطال إفريقيا| توروب: حققنا مكاسب عديدة بالفوز على يانج أفريكانز
مصطفى بكري يحذر: تسعير تقنين الأراضي في القرى يثير غضب المواطنين.. ومطالبات بتدخل عاجل من الحكومة
مصطفى بكري يحذر: العالم على أبواب مرحلة خطرة.. وترامب يخلخل النظام الدولي ويهدد أوروبا بالرسوم
بـ 100 دولار .. شعبة مواد البناء تكشف مفاجأة في أسعار الحديد
ناقد رياضي: الزمالك خسر إمام عاشور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أبل تطور دبوسًا قابلاً للارتداء مدعومًا بالذكاء الاصطناعي

احمد الشريف

تفيد مصادر مطلعة، تحدثت إلى موقع The Information، بأن آبل تطوّر جهازًا قابلًا للارتداء بحجم AirTag تقريبًا، لكن أكثر سماكة قليلًا، يرتدى على شكل دبوس ويعتمد على نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة لمساعدة المستخدم في حياته اليومية. 

يشبّه التقرير الجهاز جزئيًا بمشروع Humane AI Pin الذي طرح في 2024 وتعرّض لانتقادات بسبب الأداء البطيء وعمر البطارية الضعيف، مع الإشارة إلى أن آبل قد تتفادى هذه العيوب عبر إسناد جزء كبير من المعالجة لهاتف آيفون متصل بدل الاعتماد على الدبوس وحده.​

المصادر لم تحسم ما إذا كان جهاز آبل سيكون مستقلًا بالكامل أم معتمدًا بدرجة أساسية على الاتصال بالآيفون، لكنها تؤكد أنه يقع ضمن فئة أجهزة الذكاء الاصطناعي القابلة للارتداء التي تتسابق إليها شركات مثل آبل وOpenAI وميتا.​

تصميم يشبه AirTag مع كاميرتين وثلاثة ميكروفونات

بحسب التقرير، سيضم الدبوس الذكي من آبل:​

زرًا واحدًا فعليًا على الحافة للتحكم الأساسي.

سماعة مدمجة لإخراج الصوت والتنبيهات.

ثلاثة ميكروفونات لالتقاط صوت المستخدم وأصوات البيئة المحيطة بدقة أعلى.

كاميرتان: واحدة قياسية، وأخرى بزاوية عريضة (Wide‑angle) لالتقاط مشهد أوسع من محيط المستخدم.

سيُشحن الجهاز عبر قاعدة شحن لاسلكية حثية مغناطيسية مشابهة لآلية شحن Apple Watch، ما يعزز ترابطه مع منظومة الأجهزة القابلة للارتداء من آبل. وتشير التسريبات إلى أن حجم الدبوس سيكون “مساويًا تقريبًا لـ AirTag لكن أكثر سماكة قليلًا”، ما يجعله ملائمًا للتثبيت على الملابس أو الإكسسوارات.​

موعد الإطلاق المتوقع وحجم الرهان التجاري

وفقًا للتقرير، سرّعت آبل وتيرة تطوير الجهاز بهدف طرحه في السوق في أقرب وقت ممكن مع حلول عام 2027، إذا سارت خطة الإنتاج كما هو مخطط. 

وتستعد الشركة، بحسب نفس المصادر، لإنتاج نحو 20 مليون وحدة للإطلاق الأول، وهو رقم يعكس توقعات معتدلة نسبيًا، إذ لا تتوقع آبل أن يحقق الجهاز نجاحًا جماهيريًا واسعًا من أول جيل على غرار ما حدث مع AirPods مثلًا.​

ورغم غياب أي تفاصيل رسمية عن سعر البيع، يرى التقرير أن هذا الحجم من الإنتاج يعكس رغبة آبل في اختبار الفئة الجديدة في السوق مع الحفاظ على مستوى محسوب من المخاطرة، في وقت تتجه فيه شركات عدة إلى عتاد مخصص للذكاء الاصطناعي بدل الاكتفاء بالتطبيقات والبرمجيات فقط.​

منافسة متصاعدة مع OpenAI وMeta 

يضع التقرير هذا الجهاز ضمن سباق أوسع نحو أجهزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تخطط OpenAI ، وفق تقارير سابقة، لإطلاق جهاز صوتي ذكي يعتمد على نماذجها اللغوية في 2027، مع بقاء الشكل النهائي للجهاز غير معروف حتى الآن.​

فيما تستثمر  Meta بالفعل في نظارات ذكية ومنتجات واقع معزز، وتعد منافسًا متوقعًا لآبل في هذا المجال، إلى جانب تنافسها معها في نظارات الواقع المختلط.​

تَعتبر آبل هذه الأجهزة جزءًا من إستراتيجية أوسع تشمل أيضًا نظارات ذكية محتملة وشاشة منزلية ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بحسب ما نقله التقرير عن مصادره.​

سياق داخلي .. اضطراب في إستراتيجية آبل للذكاء الاصطناعي

يربط التقرير هذا التوجه الجديد بمرحلة اضطراب داخلي عاشتها آبل في ملف الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة. 

فنهج رئيس قسم الذكاء الاصطناعي السابق جون جياناندريا، الذي تبنى مقاربة حذرة تجاه نماذج اللغة الضخمة (LLMs)، لم ينتج عنه نسخة جاهزة من Siri تعتمد كليًا على هذه النماذج، ما أثار قلق محللين من تأخر آبل عن منافسيها.​

في هذا السياق، أعلنت آبل مؤخرًا أن الإصدار الجديد من Siri سيستعين بنماذج Gemini من جوجل لتوفير تجارب أكثر تقدمًا في المعالجة اللغوية، في خطوة تعكس استعداد الشركة للاستفادة من شراكات خارجية إلى جانب تطويرها الداخلي. 

كما يعمل فريق آبل، وفق التقرير، على منتجات أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل نظارات ذكية وشاشة منزلية ذكية، ليشكّل دبوس الذكاء الاصطناعي القابل للارتداء جزءًا من هذه المنظومة المتكاملة.​

آبل الذكاء الاصطناعي Humane AI Pin apple watch

