أرباح قياسية لـ TSMC نتيجة طفرة في شرائح الذكاء الاصطناعي

سجلت شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Company – TSMC، أكبر مصنع شرائح بالعالم، نتائج قياسية للربع الرابع من عام 2025، لتؤكد موقعها المحوري في طفرة شرائح الذكاء الاصطناعي العالمية. 

واعتبر التقرير أن هذه الأرقام تعكس أن موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ليست فقاعة مؤقتة، بل تحولًا هيكليًا في الاقتصاد الرقمي.

إيرادات وأرباح قياسية بدعم شرائح 3 نانومتر

أغلقت TSMC عام 2025 بإيرادات سنوية قياسية تجاوزت 122 مليار دولار، بنمو يفوق 35% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى في تاريخ الشركة. 

وحققت في الربع الرابع وحده صافي ربح قدره 16 مليار دولار بزيادة 35% مقارنة بالعام السابق، متجاوزةً توقعات المحللين بشكل واضح.

بلغت الإيرادات المجمعة للربع الرابع 2025 نحو 1.046 تريليون دولار تايواني جديد (ما يعادل 33.73 مليار دولار)، بنمو 20.5% سنويًا، مع هامش إجمالي يبلغ 62.3% وهامش تشغيلي 54% وهامش صافي 48.3%. 

ويشير التقرير إلى أن هذه الأرقام تبرز قدرة الشركة على تحقيق ربحية عالية بالتوازي مع زيادة قوية في الاستثمارات الرأسمالية.

أحد أبرز محركات الأداء كان الاعتماد المتزايد على تقنيات التصنيع المتقدمة؛ إذ شكّلت شرائح 3 و5 و7 نانومتر نحو 77% من إيرادات رقائق الويفر، بواقع 28% لــ 3 نانومتر، و35% لـ 5 نانومتر، و14% لـ 7 نانومتر. 

ويُظهر ذلك أن TSMC تلبي الطلب المتصاعد على شرائح الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء عبر أحدث التقنيات المتاحة في السوق.

استثمارات ضخمة تؤكد رهـانًا طويل الأمد على الذكاء الاصطناعي

أعلنت الشركة عن خطط لاستثمارات رأسمالية (CapEx) في عام 2026 ضمن نطاق يتراوح بين 52 و56 مليار دولار، بزيادة تفوق 25% مقارنة بعام 2025. 

ويرى التقرير أن هذا الحجم من الإنفاق يعكس ثقة إدارة TSMC في استمرارية الطلب على شرائح الذكاء الاصطناعي وأنها ليست موجة قصيرة الأجل.

تستند الشركة في هذا الرهان إلى الطلب القوي من عملاء رئيسيين مثل Nvidia وAMD وApple إلى جانب مزودي الخدمات السحابية الكبار (hyperscalers)، الذين يواصلون حجز طاقات إنتاجية متزايدة. 

ويساعد هذا الطلب طويل الأمد TSMC على ترسيخ مكانتها في قلب سلاسل توريد أشباه الموصلات العالمية مع الحفاظ على هوامش مرتفعة في الشريحة العليا من السوق.

توقعات 2026: استمرار النمو وهوامش قوية

تتوقع إدارة TSMC تحقيق إيرادات للربع الأول من 2026 ضمن نطاق 34.6 إلى 35.8 مليار دولار، ما يشير إلى استمرار نمو قوي مزدوج الرقم على أساس سنوي.

 كما تستهدف الشركة هامشًا إجماليًا بين 63 و65% وهامشًا تشغيليًا بين 54 و56%، رغم الزيادة الكبيرة في الإنفاق الاستثماري.

ويركز التوجّه الاستراتيجي للشركة على مواصلة تطوير وتوسيع القدرات في العقد المتقدمة 3 و5 و7 نانومتر، والتي تشكل جوهر منتجاتها ذات الهامش العالي. 

ويشير التقرير إلى أن هذه الاستراتيجية تتيح لـ TSMC الحفاظ على تفوقها التقني على المنافسين، مع تعزيز موقعها كمزوّد رئيسي لشرائح الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

إطلاق شرائح 2 نانومتر وتعميق الفجوة التقنية

إلى جانب الأداء المالي، يلفت التقرير إلى أن TSMC بدأت في مطلع 2026 تقديم معالجات بتقنية 2 نانومتر، ما يمنحها أفضلية إضافية على منافسيها في سباق التقنيات المتقدمة. 

وتُعد هذه العقدة التصنيعية عاملًا رئيسيًا لتمكين أجيال جديدة من معالجات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية عالية الكثافة مع كفاءة أفضل في استهلاك الطاقة.

ويؤكد التقرير أن إدخال تقنية 2 نانومتر يعزز قدرة الشركة على تحقيق نمو طويل الأمد في الإيرادات والهوامش، خاصة مع تزايد احتياجات مراكز البيانات ومنتجات الحوسبة المتقدمة إلى شرائح أكثر كفاءة وقوة.

TSMC كمؤشر رئيسي على قوة طفرة الذكاء الاصطناعي

يرى التحليل أن نتائج TSMC القياسية، إلى جانب إرشاداتها المتفائلة لعام 2026، تجعلها أحد أهم المؤشرات على صحة واستدامة موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في أسواق الأسهم العالمية. 

فارتفاع الطلب على شرائح الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء لا يدعم أداء الشركة فحسب، بل ينعكس أيضًا على كامل سلسلة توريد أشباه الموصلات.

ويخلص التقرير إلى أن التركيبة الحالية من هوامش قوية، وتوسع استثماري تاريخي، وتفوق تقني في العقد المتقدمة، تعكس أن طفرة الذكاء الاصطناعي تستند إلى أساسات صناعية متينة، مع وجود TSMC في مركز هذه الديناميكية العالمية.

