أخبار التكنولوجيا| تسريب جديد يكشف أسرار كاميرا Galaxy S27 Ultra.. البرازيل تجمد قرارا يقيد الذكاء الاصطناعي داخل واتساب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

رغم أن هاتف سامسونج جالكسي S26 ألترا، لم يطلق بعد، بدأت التسريبات تكشف عن تفاصيل خليفته المرتقب كاميرا Galaxy S27 Ultra، لا سيما فيما يتعلق بكاميراته.

تستعد شركة شاومي Xiaomi، قريبا لإضافة نسخة جديدة إلى سلسلة Xiaomi 17، تطلق عليها اسم Xiaomi 17 Max.

تواصل شركة أوبو Oppo، توسيع سلسلة هواتف Oppo A6، مع الكشف عن هاتفين جديدين هما Oppo A6 4G وOppo A6 5G، اللذان يقدمان مواصفات متقاربة إلى حد كبير، مع اختلاف أساسي في المعالج فقط.

أمرت هيئة حماية المنافسة في البرازيل شركة واتساب WhatsApp، بتعليق تطبيق سياسة جديدة تمنع شركات الذكاء الاصطناعي الخارجية من استخدام واجهة برمجة تطبيقات الأعمال WhatsApp Business API لتقديم روبوتات الدردشة عبر التطبيق، بالتزامن مع فتح تحقيق رسمي لمعرفة ما إذا كانت هذه السياسة تنطوي على ممارسات مناهضة للمنافسة.

أعلنت شركة ميتا Meta، عن خطوة جديدة تبدو وكأنها تهدف إلى تثبيت احتكارها في سوق روبوتات الدردشة الذكية على واتساب.

أعلنت شركة “ميتا”، يوم الاثنين عن تعيين دينا باول ماكورميك رئيسة ونائب رئيس مجلس الإدارة للشركة، بعد انضمامها لمجلس الإدارة في أبريل الماضي واستقالتها في شهر ديسمبر الماضي، لتصبح واحدة من أبرز صناع القرار في واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا عالميا.

تستعد شركة آبل لإدخال تحسينات واسعة على عدد من خدماتها الرقمية، وعلى رأسها نسخة أكثر تخصيصا من مساعدها الافتراضي Siri، وذلك بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تطورها جوجل.

مفتاح سري قبل أول رسالة.. واتساب يغير قواعد المحادثات

يختبر تطبيق واتساب، ميزة جديدة تهدف إلى تعزيز أمان المحادثات الأولى وحماية المستخدمين من الرسائل غير المرغوب فيها، وذلك من خلال نظام جديد يعتمد على مفاتيح أسماء المستخدمين للتحكم فيمن يمكنه بدء محادثة معك للمرة الأولى.

منافس آيفون إير.. هونر تطلق Magic 8 Pro Air بهيكل فائق النحافة

كشفت شركة هونر Honor الصينية عن تفاصيل جديدة لهاتفها المرتقب Magic 8 Pro Air، من خلال ملصق تشويقي جديد يسلط الضوء على تصميمه النحيف والخفيف، إلى جانب مواصفات كاميرته المقربة.