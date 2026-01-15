قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

منافس آيفون إير.. هونر تطلق Magic 8 Pro Air بهيكل فائق النحافة

Magic 8 Pro Air
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة هونر Honor الصينية عن تفاصيل جديدة لهاتفها المرتقب Magic 8 Pro Air، من خلال ملصق تشويقي جديد يسلط الضوء على تصميمه النحيف والخفيف، إلى جانب مواصفات كاميرته المقربة. 

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يتميز هاتف هونر الجديد Magic 8 Pro Air، بجسم نحيف بسمك 6.1 ملم، مع نظام كاميرا ثلاثية في الخلف، تتضمن كاميرا مقربة بدقة 64 ميجابكسل بتقنية بيريسكوب، تقدم تقريبا بصريا يصل إلى 3.2x. 

ويعد Magic 8 Pro Air أخف من منافسيه، إذ يزن 155 جراما مقارنة بـ165 جراما لهاتف آيفون إير و163 جراما لهاتف Galaxy S25 Edge، ما يجعله من أخف الهواتف الذكية في الجيل الحالي.

هاتف Magic 8 Pro Air

من المتوقع أن يأتي هاتف Magic 8 Pro Air بأربعة ألوان هي: الأبيض والبرتقالي والبنفسجي والأسود. 

كما سيضم كاميرا رئيسية بمستشعر كبير 1/1.3 بوصة، ومعالج ميدياتك Dimensity 9500، وبطارية ضخمة بسعة 5500 مللي أمبير مع شحن سريع سلكي بقدرة 80 وات. 

ويتوقع أن يدعم الهاتف حتى 16 جيجابايت رام و1 تيرابايت تخزين داخلي، مما يجعله منافسا قويا في فئة الهواتف الرفيعة والخفيفة عالية الأداء.

وفي سياق متصل، تعتزم شركة هونر أيضا إطلاق هاتف آخر بتصميم مشابه لهواتف آيفون تحت اسم Honor Power 2.

ومن خلال ملصق ترويجي، أكدت هونر أن هاتف Honor Power  سيحمل تصنيف IP68، IP69، وIP69K، وهذا يعني أن الجهاز يمتاز بجسم مقاوم للغبار، كما أنه محمي ضد الغمر في الماء بالإضافة إلى مقاومة لرشاشات المياه عالية الضغط ودرجات الحرارة المرتفعة.

وتعد أحد أبرز مميزات هذا الهاتف هو بطاريته الضخمة بسعة 10080 مللي أمبير، التي تتفوق حتى على بعض الأجهزة اللوحية، مع دعم الشحن السريع عبر السلك بقدرة 80 وات.

ومن المقرر أن تكشف هونر عن هذا الهاتف في السوق الصيني في 15 يناير 2026.

هونر Magic 8 Pro Air سعر Magic 8 Pro Air

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
سلطة الكينوا بالرمان
ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس؟
