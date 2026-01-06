ببطارية عملاقة وتصميم يحاكي آيفون 17 برو .. هونر تستعد لإطلاق "Honor Power 2"

ركزت شركة Honor مؤخرًا على تطوير بطاريات هواتفها. إذا كنتَ تتابع إصداراتها الأخيرة، فربما تعرف هواتف سلسلة Win الجديدة ، التي تتميز ببطاريات ضخمة بسعة 10000 مللي أمبير. كما أنها هواتف ذكية فاخرة مزودة بمعالج Snapdragon من الفئة 8.

وتتبع الشركة نهجًا مشابهًا مع هاتفها الجديد متوسط ​​المدى المسمى Power 2. وبشكل غير متوقع إلى حد ما، يأتي الهاتف ببطارية أكبر.

هاتف Power 2

هاتف Power 2

يحتوي هاتف Power 2 على بطارية أكبر قليلاً بسعة 10080 مللي أمبير/ساعة داخل هيكل لا يتجاوز سمكه 7.98 ملم. وللمقارنة، يبلغ سمك هاتف iPhone 17 Pro، الذي لا تتجاوز سعته 5000 مللي أمبير/ساعة، 8.8 ملم. كما أنه ليس ثقيلاً بشكل ملحوظ، إذ يزن 216 غراماً فقط.

تدعم البطارية الشحن السلكي بقدرة 80 وات، كما أنها توفر الشحن العكسي بقدرة 27 وات.

مواصفات هاتف Honor Power 2



يتميز الهاتف بشاشة OLED LTPS مسطحة كبيرة بحجم 6.79 بوصة ودقة 1.5K (2600 × 1200 بكسل). كما يُعلن عن سطوع ذروة يصل إلى 8000 شمعة/م² مع خاصية التعتيم PWM بتردد 3840 هرتز.

يعتمد الجهاز على معالج MediaTek Dimensity 8500 Elite، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5x ووحدة تخزين UFS 4.1. يُعدّ Dimensity 8500 معالجًا جديدًا للهواتف المحمولة، وتدّعي Honor أنه يحقق أكثر من 2.4 مليون نقطة على منصة AnTuTu.

يأتي هاتف Power 2 مزودًا بإعدادات كاميرا جيدة. يضم الجزء الخلفي كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنية التثبيت البصري للصورة (OIS)، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 16 ميجابكسل. ويعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهة MagicOS 10.



تشمل الميزات الأخرى ماسح بصمة مدمج في الشاشة، ومكبري صوت، وهيكل معدني، وتصنيف متانة شامل استثنائي حاصل على شهادات IP66 وIP68 وIP69 وIP69K. وتشمل خيارات الاتصال Wi-Fi 6 وBluetooth 6.0 ودعم جهاز إرسال الأشعة تحت الحمراء ونظام تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية المتقدم.

يبدأ سعر هاتف Honor Power 2 من 2699 يوان صيني (حوالي 385 دولارًا أمريكيًا) لنسخة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من سعة التخزين، ويصل إلى 2999 يوان صيني (حوالي 430 دولارًا أمريكيًا) لنسخة 512 جيجابايت. يتوفر الهاتف بألوان الأسود الفانتوم والأبيض الثلجي والبرتقالي.