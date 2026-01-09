هونر تطلق تابلت Honor Tablet X10 Pro بمواصفات خارقة

أطلقت شركة هونر Honor، جهازها اللوحي الجديد Honor Tablet X10 Pro مع تركيز واضح على راحة الشاشة والاستخدام اليومي للدراسة.

وبحسب ما ذكره موقع “gizchina”، يأتي تابلت هونر Honor Tablet X10 Pro مزودا بشاشة من نوع LCD بحجم 11.5 بوصة بدقة 2.5K تبلغ 2508 × 1504 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، مع تغطية كاملة لنطاق ألوان sRGB وسطوع يصل إلى 400 شمعة، ما يجعله مناسبا للاستخدام داخل المنازل.

كما يتوفر إصدار Soft Light مصمم للقراءة الطويلة والدراسة، فيما يتميز الجهاز بجسم معدني كامل ووزن 475 جرام، ما يجعله خفيفا وسهل الحمل يوميا، ويتوفر بلونين: الأزرق والرمادي.

مواصفات تابلت Honor Tablet X10 Pro

يعمل تابلت Honor Tablet X10 Pro، بمعالج كوالكوم Snapdragon 685، المزود بأربعة أنوية عالية الأداء وأربعة أنوية موفرة للطاقة لتحقيق توازن بين أداء التطبيقات واستهلاك البطارية، بينما لا يصمم الجهاز للعمل الثقيل، إلا أنه قادر على تشغيل التطبيقات، الفيديو، وأدوات الدراسة بسهولة.

يحتوي تابلت Honor Tablet X10 Pro، على بطارية بسعة 8300 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 35 وات، وتوفر حتى 10 ساعات تشغيل فيديو محلي بشحنة واحدة.

كما يأتي الجهاز بأربعة مكبرات صوت لتوفير تجربة صوتية واضحة وواسعة مناسبة للفصول الدراسية والميديا والمكالمات.

تضع هونر تركيزا كبيرا على أدوات التعلم في Tablet X10 Pro، حيث يقدم محتوى دراسي لمراحل ما قبل المدرسة، وتشمل الميزات:

- أسئلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام الصور

- أدوات ملاحظات الأخطاء ومراجعة المهام

- مساعدة في حل مسائل الرياضيات

كما يوفر الجهاز أدوات الرقابة الأبوية للتحكم عن بعد في وقت الاستخدام والوصول، ويدعم مشاركة الشاشة، مزامنة الملفات، الطباعة المساعدة، وأدوات العمل عبر الأجهزة.

تابلت Honor Tablet X10 Pro

سعر تابلت Honor Tablet X10 Pro

يبلغ سعر تابلت Honor Tablet X10 Pro، حوالي 214 دولار للنسخة بسعة 8 + 128 جيجابايت.