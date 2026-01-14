قبل إطلاق S26.. تسريب جديد يكشف أسرار كاميرا Galaxy S27 Ultra

رغم أن هاتف سامسونج جالكسي S26 ألترا، لم يطلق بعد، بدأت التسريبات تكشف عن تفاصيل خليفته المرتقب كاميرا Galaxy S27 Ultra، لا سيما فيما يتعلق بكاميراته.

وكشفت أحدث التسريبات عن أن هاتف سامسونج الجديد Galaxy S27 Ultra سيحمل مستشعرا محسنا للكاميرا الخلفية الرئيسية، يرجح أن يكون باسم ISOCELL S5KHP6، وفقا للمسرب المعروف Ice Universe.

وعلى الرغم من التحسينات، سيظل حجم المستشعر الجديد مطابقا للمستشعر الحالي HP2 المستخدم في هواتف S25 ألترا وما قبلها، والذي يبلغ 1/1.3 بوصة مع فتحة عدسة f/1.7 ودقة 200 ميجابيكسل.

ومع ذلك، من المتوقع أن يعتمد مستشعر HP6 تقنيات حديثة تقدم جودة أفضل للصور والفيديو، كما أشارت التسريبات السابقة إلى أن الهاتف سيحصل أيضا على ترقيات في الكاميرا الأمامية والكاميرا فائقة الاتساع.

هاتف سامسونج



سامسونج قد تطور طريقة جديدة لفتح الهاتف عبر الوجه في Galaxy S27 Ultra

تشير شائعات جديدة إلى أن سامسونج تعمل على تطوير جذري لنظام التعرف على الوجه في هاتف Galaxy S27 Ultra، في حال صحة المعلومات المتداولة.

وتشير المصادر إلى أن النظام الجديد قد يقدم أداء يفوق بكثير النسخة الحالية التي تعتمد على المسح ثنائي الأبعاد عبر الكاميرا الأمامية.

وتكشف النسخ التجريبية المبكرة عن وجود “Polar ID v1.0”، وهو ما وصفته السجلات الداخلية بأنه نظام مصادقة بالضوء المستقطب، بالتعاون مع مستشعر ISOCELL Vizion الأمامي وتقنية أمان جديدة باسم BIO-Fusion Core.

ويفترض أن هذه التكنولوجيا الجديدة قد تمكن الهاتف من فتح القفل خلال 180 ملي ثانية، مع حماية محسنة ضد أي محاولات خداع للنظام.

ويقول الخبراء إن هذا النظام قد يكون أكثر أمانا وفعالية من حلول التعرف على الوجه الحالية التي تعتمد على الأشعة تحت الحمراء، حيث يسمح الضوء المستقطب بالتعرف على البشرة بدقة أكبر، حتى في ظروف الإضاءة الصعبة أو عند ارتداء الكمامة أو النظارات الشمسية.

موعد إطلاق سلسلة Galaxy S26

في الوقت الراهن، يظل التركيز منصبا على إطلاق سلسلة Galaxy S26 خلال الأسابيع المقبلة، ففي أواخر العام الماضي، كشف المسرب المعروف إيفان بلاس عن التاريخ المحتمل لحدث Galaxy S26 Unpacked، والذي أشار إلى 25 فبراير 2026.