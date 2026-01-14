قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جمال علام: أتوقع فوز مصر على السنغال بركلات الترجيح وبلوغ نهائى الكان
إعلام عبري: شركة لوفتهانزا أبلغت موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات بدءا من الغد
محافظ الغربية يتفقد تركيب وتشغيل إشارة ضوئية بكاميرات مراقبة في شارع البحر بالمحلة
ماتت من الجوع.. كيف أنهى الأب حياة فتاة قنا في غرفة مغلقة؟
إعلام إسرائيلي: استعداد للانتقال إلى المرحلة الثانية لخطة السلام في غزة
كأس أمم إفريقيا.. غياب رسمي لثنائي السنغال ديارا وكوليبالي عن المباراة المقبلة
رئيس حزب الإصلاح والنهضة: بيان الفصائل الفلسطينية يثمن دور مصر في دعم قطاع غزة
بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال بتهمة سب محامين
لتدعيم الخدمة الطبية.. افتتاح وحدة السكتات الدماغية بمستشفى مطاي المركزي
خدمة جديدة من البريد للمستأجرين.. وهذه ضوابط الحصول على السكن البديل
كأس الأمم الإفريقية.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من لقاء مصر والسنغال
ضرب محمد هاني وخناقة شوارع في مباراة مصر والسنغال
وحش البطاريات.. شاومي تزود Xiaomi 17 Max ببطارية ضخمة وشحن سريع

شاومي تزود Xiaomi 17 Max ببطارية ضخمة وشحن سريع
شاومي تزود Xiaomi 17 Max ببطارية ضخمة وشحن سريع
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة شاومي Xiaomi، قريبا لإضافة نسخة جديدة إلى سلسلة Xiaomi 17، تطلق عليها اسم Xiaomi 17 Max.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أطلقت شاومي خلال العام الماضي نسختين فقط من سلسلة Xiaomi 17، وهما النسخة القياسية ونسخة Pro Max، التي اعتمدت تسمية مستوحاة من استراتيجية Pro Max لدى آبل، وهو اتجاه بدأ يتكرر بين الشركات الصينية.

وقد كانت نسخة 17 Pro Max الأبرز والأكثر فخامة ضمن السلسلة، والآن تستعد شاومي لإطلاق نسخة Max للنسخة القياسية من Xiaomi 17، لتصبح بذلك العضو الرابع في عائلة الهواتف، بعد نسخة Xiaomi 17 Ultra.

بطارية ضخمة وتجربة شحن متطورة

تشير التسريبات إلى أن Xiaomi 17 Max سيحمل أكبر بطارية ضمن سلسلة Xiaomi 17، بسعة 8000 مللي أمبير في الساعة، متفوقا على نسخة Pro Max التي تأتي بسعة 7500 مللي أمبير. 

كما سيأتي الهاتف بدعم الشحن السلكي 100 وات والشحن اللاسلكي 50 وات، وفقا للمسرب المعروف Digital Chat Station.

Xiaomi 17 Max

أداء وتصميم متميز

سيعمل هاتف Xiaomi 17 Max بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5، وسيتمتع بحواف فائقة النحافة، وبالنسبة للتصميم، سيحافظ الهاتف على جزيرة الكاميرات نفسها الموجودة في النسخة القياسية، مع تحسين جودة الصوت بشكل ملحوظ.

الكاميرا والميزات البصرية

من المتوقع أن يضيف Xiaomi 17 Max كاميرا بيريسكوب مقربة، ما يمنح الهاتف قدرة أفضل على التكبير وجودة تصوير أعلى مقارنة بالنسخة القياسية. 

وبالرغم من أن موعد الإطلاق الرسمي لم يحدد بعد، فإن التفاصيل المتوفرة تشير إلى أن الهاتف سيأتي ليكون أحد أقوى هواتف السلسلة حتى الآن.

أبرز مواصفات Xiaomi 17 Max

- نسخة Max الجديدة تنضم إلى السلسلة بجانب النسخة القياسية وPro Max وUltra

- بطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير، الأكبر في تاريخ سلسلة Xiaomi المرقمة

- دعم الشحن السلكي 100 وات والشحن اللاسلكي 50 وات

- معالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5

- حواف فائقة النحافة لتجربة عرض أفضل

- تحسين جودة الصوت مقارنة بالنسخة القياسية

- كاميرا بيريسكوب مقربة لتكبير أفضل وأداء بصري محسن

- تصميم جزيرة الكاميرات مشابه للنسخة القياسية

شاومي Xiaomi 17 Max بطارية ضخمة مواصفات Xiaomi 17 Max

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

