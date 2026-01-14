وحش البطاريات.. شاومي تزود Xiaomi 17 Max ببطارية ضخمة وشحن سريع

تستعد شركة شاومي Xiaomi، قريبا لإضافة نسخة جديدة إلى سلسلة Xiaomi 17، تطلق عليها اسم Xiaomi 17 Max.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أطلقت شاومي خلال العام الماضي نسختين فقط من سلسلة Xiaomi 17، وهما النسخة القياسية ونسخة Pro Max، التي اعتمدت تسمية مستوحاة من استراتيجية Pro Max لدى آبل، وهو اتجاه بدأ يتكرر بين الشركات الصينية.

وقد كانت نسخة 17 Pro Max الأبرز والأكثر فخامة ضمن السلسلة، والآن تستعد شاومي لإطلاق نسخة Max للنسخة القياسية من Xiaomi 17، لتصبح بذلك العضو الرابع في عائلة الهواتف، بعد نسخة Xiaomi 17 Ultra.

بطارية ضخمة وتجربة شحن متطورة

تشير التسريبات إلى أن Xiaomi 17 Max سيحمل أكبر بطارية ضمن سلسلة Xiaomi 17، بسعة 8000 مللي أمبير في الساعة، متفوقا على نسخة Pro Max التي تأتي بسعة 7500 مللي أمبير.

كما سيأتي الهاتف بدعم الشحن السلكي 100 وات والشحن اللاسلكي 50 وات، وفقا للمسرب المعروف Digital Chat Station.

Xiaomi 17 Max

أداء وتصميم متميز

سيعمل هاتف Xiaomi 17 Max بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5، وسيتمتع بحواف فائقة النحافة، وبالنسبة للتصميم، سيحافظ الهاتف على جزيرة الكاميرات نفسها الموجودة في النسخة القياسية، مع تحسين جودة الصوت بشكل ملحوظ.

الكاميرا والميزات البصرية

من المتوقع أن يضيف Xiaomi 17 Max كاميرا بيريسكوب مقربة، ما يمنح الهاتف قدرة أفضل على التكبير وجودة تصوير أعلى مقارنة بالنسخة القياسية.

وبالرغم من أن موعد الإطلاق الرسمي لم يحدد بعد، فإن التفاصيل المتوفرة تشير إلى أن الهاتف سيأتي ليكون أحد أقوى هواتف السلسلة حتى الآن.

أبرز مواصفات Xiaomi 17 Max

- نسخة Max الجديدة تنضم إلى السلسلة بجانب النسخة القياسية وPro Max وUltra

- بطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير، الأكبر في تاريخ سلسلة Xiaomi المرقمة

- دعم الشحن السلكي 100 وات والشحن اللاسلكي 50 وات

- معالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5

- حواف فائقة النحافة لتجربة عرض أفضل

- تحسين جودة الصوت مقارنة بالنسخة القياسية

- كاميرا بيريسكوب مقربة لتكبير أفضل وأداء بصري محسن

- تصميم جزيرة الكاميرات مشابه للنسخة القياسية