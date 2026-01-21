قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية من إثارة الشغب في آخر يوم امتحانات
الكرملين يحدد موعد اجتماع بوتين وويتكوف لبحث حرب أوكرانيا
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 57 لـ"القاهرة الدولي للكتاب".. ويشيد بأجنحة المعرض
المبعوث الأمريكي: 25 من قادة العالم قبلوا الانضمام إلى مجلس السلام
أسامة ربيع: ارتفاع إيرادات قناة السويس 18.5% في النصف الأول من 2025/2026
غياب مصري .. الكاف يعلن تشكيل الأفضل في كأس الأمم الأفريقية
وفاة رفعت الأسد عن عمر ناهز 88 عاما
الصحة: استبعاد مدير مستشفى حلوان العام والتحقيق مع 3 مسؤولين
تبدأ اليوم.. تطبيق قواعد جديدة على هواتف المحمول الواردة من الخارج
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21-1-2026
بالتعاون مع اليونيسف وجامعة أوسلو.. الصحة تستعد لإطلاق نظام المعلومات DHIS2
7 قتلى وأكثر من 18 جريحاً بتفجير مستودع ذخيرة لـقسد في اليعربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بميزات الذكاء الأصطناعي.. هواوي تغزو الأسواق بنظارة ذكية بمواصفات ثورية

نظارات هواوي
نظارات هواوي
لمياء الياسين

تُشير التقارير إلى أن هواوي تُطوّر نظارة ذكية جديدة تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع إطلاقها قريبًا. وكشفت تسريبات مبكرة عن موعد إطلاقها، بالإضافة إلى ميزة ترجمة مدمجة جديدة تُساعد المستخدمين على تجاوز حاجز اللغة أثناء التنقل. إليكم كل ما تعرفينه حتى الآن.

مزايا نظارة هواوي

بحسب موقع Digital Chat Station،  تأتي نظارات هواوي الجديدة مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي وتتضمن العديد من أدوات الترجمة ومن المتوقع أن تأتي النظارة القابلة للارتداء بالعديد من ميزات الذكاء الاصطناعي الحالية للعلامة التجارية، وذلك بإضافة مزايا أكثر تطوراً.

تشمل هذه المزايا خاصية ترجمة مدمجة، تعمل مباشرةً من الجهاز دون الحاجة إلى تطبيق منفصل على الهاتف الذكي للمهام الأساسية، مما يُسهّل على المستخدمين التواصل بلغات متعددة.

نظارات هواوي

 من المرجح أن تُسهم نظارات الذكاء الاصطناعي الجديدة من عملاق التكنولوجيا الصيني في تعزيز التكامل مع نظام HyperOS. فإلى جانب الترجمة، تشير التقارير إلى أن هذه النظارات ستكون قادرة على التقاط الصور والفيديوهات، وتسجيل الصوت، وتشغيل الموسيقى عبر مكبرات الصوت والميكروفونات المدمجة، مما يجعلها أكثر من مجرد ملحق للنظارات. وتُلمح هذه الميزات إلى جهاز متعدد الوظائف يُشبه نظارات Meta Ray-Ban AI .

تزعم شركة DCS أن النظارات الجديدة ستستخدم ثلاث بطاريات ليثيوم لتحقيق التوازن بين الطاقة والوزن. ومن المتوقع أيضًا أن تتوفر بألوان متعددة، هي: الفضي اللامع، والرمادي الفضي التيتانيوم، والأسود العصري. ويضيف المصدر أن نظارات هواوي الجديدة المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي قد تُطرح في النصف الأول من عام 2026. مع العلم أن هذا مجرد تقرير غير مؤكد، لذا يُرجى التعامل معه بحذر في الوقت الحالي.

نظارة ذكية الذكاء الاصطناعي ترجمة مدمجة بطاريات ليثيوم تقنية الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

موظفون

نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

مصرع فتاة

دهــ.ـس وسحــ.ـل حتى موقف السلخانة.. تفاصيل مصرع فتاة في حادث سيارة طائشة بالمنيا

البحرية الأمريكية

السفينة السابعة.. الجيش الأمريكي يستولي على ناقلة نفط في البحر الكاريبي

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

منتخب مصر

دروجبا : مرموش الأفضل في أمم أفريقيا .. والهجوم على محمد صلاح غير مُبرّر

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

ترشيحاتنا

بسكويت الشوفان

طريقة عمل بسكويت الشوفان زى المحلات

طريقة عمل سلطة رنجة

طريقة عمل سلطة رنجة بمذاق احترافي

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. وهذه الحيل المنزلية لعلاج الهالات السوداء

بالصور

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ ..تعرف على الإجابة العلمية والعملية

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية
هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية
هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية

الشرقية.. إقامة معرض أثاث منزلي بالمجان بقرى صان الحجر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

فيديو

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد