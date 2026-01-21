بميزات الذكاء الأصطناعي.. هواوي تغزو الأسواق بنظارة ذكية بمواصفات ثورية

تُشير التقارير إلى أن هواوي تُطوّر نظارة ذكية جديدة تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع إطلاقها قريبًا. وكشفت تسريبات مبكرة عن موعد إطلاقها، بالإضافة إلى ميزة ترجمة مدمجة جديدة تُساعد المستخدمين على تجاوز حاجز اللغة أثناء التنقل. إليكم كل ما تعرفينه حتى الآن.

مزايا نظارة هواوي

بحسب موقع Digital Chat Station، تأتي نظارات هواوي الجديدة مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي وتتضمن العديد من أدوات الترجمة ومن المتوقع أن تأتي النظارة القابلة للارتداء بالعديد من ميزات الذكاء الاصطناعي الحالية للعلامة التجارية، وذلك بإضافة مزايا أكثر تطوراً.

تشمل هذه المزايا خاصية ترجمة مدمجة، تعمل مباشرةً من الجهاز دون الحاجة إلى تطبيق منفصل على الهاتف الذكي للمهام الأساسية، مما يُسهّل على المستخدمين التواصل بلغات متعددة.

نظارات هواوي

من المرجح أن تُسهم نظارات الذكاء الاصطناعي الجديدة من عملاق التكنولوجيا الصيني في تعزيز التكامل مع نظام HyperOS. فإلى جانب الترجمة، تشير التقارير إلى أن هذه النظارات ستكون قادرة على التقاط الصور والفيديوهات، وتسجيل الصوت، وتشغيل الموسيقى عبر مكبرات الصوت والميكروفونات المدمجة، مما يجعلها أكثر من مجرد ملحق للنظارات. وتُلمح هذه الميزات إلى جهاز متعدد الوظائف يُشبه نظارات Meta Ray-Ban AI .

تزعم شركة DCS أن النظارات الجديدة ستستخدم ثلاث بطاريات ليثيوم لتحقيق التوازن بين الطاقة والوزن. ومن المتوقع أيضًا أن تتوفر بألوان متعددة، هي: الفضي اللامع، والرمادي الفضي التيتانيوم، والأسود العصري. ويضيف المصدر أن نظارات هواوي الجديدة المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي قد تُطرح في النصف الأول من عام 2026. مع العلم أن هذا مجرد تقرير غير مؤكد، لذا يُرجى التعامل معه بحذر في الوقت الحالي.