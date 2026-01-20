قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العربية لحقوق الإنسان تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا
الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام العالمي
طارق العشري: كأس أمم إفريقيا ذهبت إلى من يستحق
مأساة في قرية الراهب | والقبض على قاتل 3 أطفال انتقاما من والدهم.. تفاصيل
بدر إضافي يحير التقويم ويدهش العلماء.. ما هو القمر الأزرق؟
الخميس بعد المقبل إجازة في البنوك بسبب أجازة ثورة يناير وعيد الشرطة
الداخلية تكشف حقيقة سرقة 2 كيلو ذهب من تاجر بقنا
9 مليارات دولار صادرات ذهب في 2026.. الشعبة تعلن مفاجأة للمصريين
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ الدولي للمشاركة في منتدى دافوس
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي
ضحك ولعب.. الظهور الأول لصلاح في تدريبات ليفربول بعد أمم أفريقيا؟ |فيديو وصور
«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة
تكنولوجيا وسيارات

أناقة لا تقدر بثمن.. هواوي تغزو الأسواق بساعة جديدة مرصعة بالذهب إليك أهم مواصفاتها

ساعة هواوي
ساعة هواوي
لمياء الياسين

بدأت شركة هواوي ببيع ساعة Watch  Royal Goldعالميا، لتوسع بذلك تشكيلة ساعاتها الذكية الفاخرة خارج الصين. وقد طُرح هذا الطراز لأول مرة في أواخر عام 2025، ثم أُعلن عن طرحه عالميًا. وينضم الآن إلى طراز Watch Ultimate Design الحالي، الذي يتميز بتصميم أسود وذهبي.

تصميم ساعة هواوي

تتميز ساعة هواوي Ultimate Design Royal Gold بتصميمها الأنيق الذي يجمع بين اللونين الأرجواني والذهبي. صُنع هيكل الساعة من معدن سائل أساسه الزركونيوم، وهي مادة تتميز، بحسب هواوي، بمتانتها العالية ومقاومتها للتآكل والصدأ. يساهم تصميم الهيكل المجوف في تقليل الوزن الإجمالي رغم استخدام مواد فاخرة.

ساعة هواوي

ميزات ساعة  هواوي  Design Royal Gold 

 يتضمن الإطار الخزفي لمسات من الذهب عيار 18 و24 قيراطًا، بينما طُلي التاج بالذهب عيار 18 قيراطًا.

 أما ميناء الساعة فهو محمي بزجاج الياقوت. تُرفق هواوي الساعة مع سوار من سبائك التيتانيوم باللونين الأرجواني والذهبي، مصمم ليدوم طويلًا.
تتميز الساعة الذكية بشاشة LTPO AMOLED مقاس 1.5 بوصة ذات سطوع عالٍ لضمان وضوح الرؤية في ضوء الشمس. تدعم الساعة شريحة eSIM، مما يتيح للمستخدمين إجراء واستقبال المكالمات مباشرةً من الساعة دون الحاجة إلى هاتف. كما تتضمن الساعة تقنية مدمجة لتقليل الضوضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين وضوح المكالمات. وتتيح عناصر التحكم الذكية بالإيماءات للمستخدمين الرد على المكالمات، والتحكم في التطبيقات، أو تشغيل الكاميرا عن بُعد باستخدام حركات اليد وتتضمّن ساعة هواوي  ميزة Health Glance ، والتي تُقدّم ملخصًا لعشرة مؤشرات صحية رئيسية في غضون 60 ثانية تقريبًا. تشمل هذه المؤشرات معدل ضربات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم، ومستوى التوتر، وغيرها من المؤشرات الأساسية. كما تدعم الساعة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وتخزين الموسيقى محليًا، وتتبّع الأنشطة الرياضية مثل الجري وركوب الدراجات والجولف.


تغطية معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2026

للاستخدامات الشاقة، صُممت الساعة الذكية لتحمل الغوص حتى عمق 150 مترًا. وهي مزودة بخاصية اتصال تحت الماء تعتمد على السونار، مما يسمح للغواصين بإرسال رسائل بسيطة أثناء الغوص. يختلف عمر البطارية حسب وضع الاستخدام، مع توفر خيارات تحمّل ممتدة للأنشطة الخارجية والغوص.

تتوفر ساعة هواوي Watch Ultimate Design باللون الذهبي الملكي في دول مثل إسبانيا وفرنسا وألمانيا بسعر 3299 يورو عبر متجر هواوي الإلكتروني. ومن المتوقع إطلاقها في المملكة المتحدة خلال الأسابيع القادمة بسعر 2999.99

شركة هواوي ساعة Watch Royal Gold شريحة eSIM الرد على المكالمات الذكاء الاصطناعي

