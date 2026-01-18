وسط تغييرات جذرية.. أبل تستعد لإعادة تصميم ماك بوك برو

كشفت عدة تقارير أن شركة أبل تعمل على جهاز MacBook Pro بشاشة OLED، ويشير تحديث جديد إلى وصول هذا الجهاز المحمول الاحترافي الجديد من آبل في وقت أقرب من المتوقع.

مواصفات MacBook Pro

وبحسب التقارير، بدأ إنتاج شاشات OLED في وقت مبكر وبحسب شائعة جديدة، بدأت شركة سامسونج ديسبلاي بالفعل الإنتاج الضخم لشاشات OLED المخصصة لجهاز ماك بوك برو القادم من آبل وفد كان من المتوقع سابقًا أن يبدأ الإنتاج في الربع الثاني من عام 2026، لكن هذه الشائعة الجديدة تشير إلى تقديم الموعد. ورغم أن مصدر هذه المعلومة غير موثوق، إلا أن التوقيت يتوافق بشكل عام مع تقارير سابقة من مراقبين معروفين في هذا المجال.

جهاز MacBook Pro



يُقال إن شاشات OLED تعتمد على تقنية OLED المزدوجة، المشابهة لتلك التي تستخدمها آبل حاليًا في أحدث طرازات iPad Pro. ويُعرف هذا النوع من الشاشات بسطوعه المحسّن، ودقة ألوانه، وعمره الطويل مقارنةً بشاشات OLED التقليدية. وإذا صحت هذه التقارير، فقد يُمثّل جهاز MacBook Pro القادم أهم ترقية لشاشة أجهزة ماك من آبل منذ سنوات.

أجهزة MacBook Pro

يُعتقد أن شاشات OLED الجديدة تدعم اللمس، مما سيجعل هذا الجهاز أول جهاز MacBook Pro بشاشة لمس. قد يُساهم هذا التغيير في تضييق الفجوة بين أجهزة MacBook و iPad

من المتوقع أن تُطرح سلسلة أجهزة MacBook Pro بشاشة OLED تعمل باللمس مزودةً بشريحة M6 من Apple، والتي لم يُعلن عنها رسميًا بعد. كما يُشاع أن الطرازات الجديدة ستتميز بتصميم أنحف وأخف وزنًا مقارنةً بالجيل الحالي. وتشير التقارير إلى أن Apple قد تستبدل النتوء المألوف في الشاشة بفتحة أصغر مخصصة لكاميرا FaceTime.

تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن تُصدر آبل طرازات محدثة من ماك بوك برو M5 Pro وM5 Max قبل وصول جيل شاشات OLED. ونتيجةً لذلك، حتى لو بدأ إنتاج الشاشات مبكرًا، فمن المحتمل أن يصل ماك بوك برو بشاشة OLED إلى أواخر عام 2026 أو أوائل عام 2027.