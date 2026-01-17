قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بايرن ميونخ يقلب الطاولة على لايبزيج ويكتسحه بخماسية بالبوندسليجا
خدوا بالكم من بكرا .. تحذيرات جديدة للأرصاد
وزير الرياضة يهنئ أحمد موسى بإصدار كتابه "أسرار"
شخصية جدعة .. وزير الشؤون النيابية: أحمد موسى كان شاهدا على الكثير من الأحداث في مصر
مش هتزيد عن 7 .. تحذير صادم من الأرصاد
فاروق حسني يحصد جائزة الإنجاز مدى الحياة في حفل Joy Awar
وفاة شقيق الفنانة شيرين
حفل «Joy Awards».. تركي الشيخ يقبل رأس فاروق حسني
حسام حسن: نحترم المغرب وكل واحد حر يشجع مين
وزير الطيران المدني مهنئا أحمد موسى بكتاب أسرار: نعلم قيمته وحب الناس له
خبير استراتيجي: تأجيل الضربة الأمريكية لإيران لا يعني إلغاؤها.. والمنطقة أمام سيناريو خطير
أفضل وزير في العالم والحكومة الأكثر تطورا.. جائزتان من القمة العالمية للحكومات 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

لغز دام لسنوات.. لماذا دفنت آبل الالاف الأجهزة الغالية تحت الأرض؟

شركة Apple
شركة Apple
أحمد أيمن

كشفت سجلات التاريخ عن فصل غريب ومثير في قصة شركة آبل الأميركية، يتمثل في دفن آلاف من حواسيبها في مكب نفايات بعيد في ولاية يوتا الأميركية، بعد أن قررت الشركة التخلص منها بشكل نهائي، لتمحي كل أثر لهذا المنتج الذي فشل في جذب اهتمام السوق آنذاك. 

في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، شهدت صناعة الحواسيب الشخصية انطلاقة كبيرة، وكان من بين الأجهزة التي طرحت في تلك الحقبة حاسوب “Apple Lisa”، الذي تميز بواجهة الرسوميات واستخدام الماوس، وهي خصائص كانت في ذلك الوقت رائدة وغير معتادة مقارنة بالأجهزة الأخرى في السوق.

قصة دفن جهاز “ليزا”

صُمم جهاز “ليزا” ليكون منتجا متقدما يستهدف الاستخدام المهني، إلا أنه واجه تحديات كبيرة في جذب المشترين بسبب سعره المرتفع للغاية، إذ كان يباع بنحو 9995 دولاراً، ما يعادل في قيمته الحالية ما يقرب من 30 ألف دولار، ما جعله بعيد المنال لغالبية الشركات والأفراد. 

كما رافق ذلك قصور تقني في التوافق والاستقرار جعل الجهاز أقل جاذبية مقارنة بالتوقعات والطموحات التي رُبطت به. 

بحلول عام 1985، توقّف آبل عن إنتاج “ليزا”، وبقيت مخزونات كبيرة من الأجهزة غير مستخدمة في مستودعات الشركة وشركائها، وأثناء تلك الفترة، كانت هناك اتفاقية بين آبل وشركة “صن ريماركتينج” لإعادة بيع الأجهزة وإعادة تدويرها في الأسواق بمنتجات محسنة، غير أن آبل أنهت الاتفاق فجأة.

بعدها أمرت أبل، باستعادة كل الوحدات غير المباعة، ثم نُقلت تلك الحواسيب إلى مكب نفايات في لوجان بولاية يوتا، حيث تم دفنها بشكل كامل باستخدام الجرافات. 

لماذا دفنت أبل جهاز “ليزا”؟

تُشير التقارير والتحقيقات الحديثة إلى أن الحادثة لم تكن مجرد قرار تقني بحت، بل تعكس استراتيجية تجارية متشددة اتبعتها آبل آنذاك للحفاظ على صورة علامتها التجارية وتركيزها على منتجاتها الناجحة، حتى لو كان ذلك يعني التخلص من منتجات تحمل إمكانات تقنية مبتكرة. 

لم تصدر الشركة أي تصريحات رسمية في حينه تشرح دوافع القرار، ولا يزال الكثير من تفاصيله غير موثّق بشكل رسمي. 

ومن منظور معاصر، يأتي هذا الحدث في تناقض صارخ مع سياسات آبل الحالية في المسؤولية البيئية والاستدامة، التي تركز على تقليل النفايات الإلكترونية وإعادة تدوير المواد والاعتماد على ممارسات تصنيع أكثر صداقة للبيئة، بينما كانت معايير الثمانينات أقل صرامة في هذا الجانب، ما يسلّط الضوء على التغير الجذري في التفكير المؤسسي تجاه البيئة والأثر الاجتماعي للتكنولوجيا الحديثة. 

شركة آبل قصة شركة آبل قصة دفن جهاز “ليزا” أجهزة أبل أخبار التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

منتخب مصر

ببلاش ... القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا

ترشيحاتنا

الزلاط نقيب محامين بورسعيد و عثمان فياض للضواحي و الزيات للشباب ..

ننشر الحصر العددى لانتخابات نقابة محاميي بورسعيد.. الزلاط نقيبا وعثمان فياض للضواحي و الزيات للشباب

رئيس الشركة القابضة

رئيس القابضة لمياه الشرب يتفقد مشروعات الصرف الصحي بكفر الشيخ | صور

قداسة البابا تواضروس

محافظ أسوان يهنئ البابا تواضروس بنجاح العملية الجراحية

بالصور

بعد طرحها بالمنوفية.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي ‏

سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏

أقل من 900 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

حميد الشاعري يشعل كايرو جاز بحفل «Sold Out»… مفاجآت غنائية | صور

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

نادية الجندى ونانسي عجرم .. أبرز حضور حفل توزيع جوائز joy awards 2026

نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى
نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى
نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد