أبل تستعد لتغيير صغير في واجهة iPhone 18 Pro

تشير أحدث التسريبات إلى أن iPhone 18 Pro قد يأتي مع نسخة أصغر من ميزة الجزيرة الديناميكية Dynamic Island، وهو عنصر تصميمي لم يشهد تغييرات كبيرة منذ سنوات، ما يمنح المستخدمين مساحة شاشة أكثر وضوحا.

الجزيرة الديناميكية بنفس التصميم مع تحديث طفيف

ظهرت ميزة الجزيرة الديناميكية لأول مرة على iPhone 14 Pro، ومنذ ذلك الحين ظل شكلها الفيزيائي ثابتا تقريبا، وحتى في iPhone 17 Pro الحالي، يظل الشق على شكل حبة واضحا أثناء مشاهدة الفيديوهات، أو ممارسة الألعاب، أو أي محتوى يمتد إلى حافة الشاشة العليا، بينما طورت آبل الكثير في البرمجيات حوله، بقيت أبعاده على مستوى الهاردوير دون تغيير.

لا ثقب دائري في سلسلة iPhone 18

في وقت سابق، كانت هناك تكهنات بأن آبل قد تتجه إلى تصميم مختلف كليا في 2026، عبر كاميرا صغيرة على شكل ثقب في أعلى يسار الشاشة، مع إخفاء Face ID بالكامل تحت الشاشة. لكن التسريبات الأخيرة تشير إلى أن الشركة ستتخذ نهجا أكثر تحفظا.

وفقا للمسرب yeux1122، قد تنقل آبل مستشعر الأشعة تحت الحمراء أسفل لوحة AMOLED، مما يقلل الحاجة إلى شق واسع ومرئي على الشاشة.

الفرق المتوقع

أظهرت صورة مقارنة نشرها المسرب أن الجزيرة الديناميكية ستنخفض من حوالي 20.76 ملم في iPhone 17 Pro إلى نحو 13.49 ملم في iPhone 18 Pro، أي انخفاض بنحو 35% في العرض، بينما يبقى الارتفاع تقريبا كما هو، ويظل الشق في المنتصف.

ما تأثير هذا التغيير على المستخدمين؟

رغم أن هذا التغيير يبدو بسيطا على الورق، إلا أنه قد يحدث فرقا ملحوظا في الاستخدام اليومي:

- مساحة شاشة أكبر على جانبي الشق.

- الجزيرة الديناميكية ستشعر بأنها أقل سيطرة أثناء مشاهدة الفيديو أو ممارسة الألعاب.

- مزيد من الحرية للمطورين في عرض الأنشطة الحية والتنبيهات داخل التطبيق.