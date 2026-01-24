قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي في عيد الشرطة: اصطفافنا لحماية «دولة وشعب» وليس لحماية نظام أو شخص
المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"
دفاع رمضان صبحي أمام المحكمة: السفر مع فريقه أجبره على القيد في المعهد
رئيس شعبة الذهب: 522 جنيها زيادة في جرام الذهب بمصر خلال أسبوع بارتفاع 8.5 %
انتخاب هشام الحصري.. مصر تعود إلى قلب صناعة القرار البرلماني العربي
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع جوتيريش إعمار غزة وهدنة إنسانية بالسودان
رمضان صبحي ينكر أمام المحكمة الإشتراك فى التزوير
مدير الوكالة الدولية لأبحاث السرطان: تحية لمصر وقياداتها على نجاح المبادرات الصحية
ملحمة على أرض مصر..الوزير يتفقد مشروع القطار الكهربائي السريع
دماء أبنائكم لن تذهب سدى.. حديث مؤثر من الرئيس السيسي لأسر شهداء الشرطة
الرئيس السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة: هدفنا حماية الدولة وشعبها
الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع أسرة الشهيد العقيد رامي هلال
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أبل تستعد لتغيير صغير في واجهة iPhone 18 Pro

شيماء عبد المنعم

تشير أحدث التسريبات إلى أن iPhone 18 Pro قد يأتي مع نسخة أصغر من ميزة الجزيرة الديناميكية Dynamic Island، وهو عنصر تصميمي لم يشهد تغييرات كبيرة منذ سنوات، ما يمنح المستخدمين مساحة شاشة أكثر وضوحا.

الجزيرة الديناميكية بنفس التصميم مع تحديث طفيف

ظهرت ميزة الجزيرة الديناميكية لأول مرة على iPhone 14 Pro، ومنذ ذلك الحين ظل شكلها الفيزيائي ثابتا تقريبا، وحتى في iPhone 17 Pro الحالي، يظل الشق على شكل حبة واضحا أثناء مشاهدة الفيديوهات، أو ممارسة الألعاب، أو أي محتوى يمتد إلى حافة الشاشة العليا، بينما طورت آبل الكثير في البرمجيات حوله، بقيت أبعاده على مستوى الهاردوير دون تغيير.

لا ثقب دائري في سلسلة iPhone 18

في وقت سابق، كانت هناك تكهنات بأن آبل قد تتجه إلى تصميم مختلف كليا في 2026، عبر كاميرا صغيرة على شكل ثقب في أعلى يسار الشاشة، مع إخفاء Face ID بالكامل تحت الشاشة. لكن التسريبات الأخيرة تشير إلى أن الشركة ستتخذ نهجا أكثر تحفظا.

وفقا للمسرب yeux1122، قد تنقل آبل مستشعر الأشعة تحت الحمراء أسفل لوحة AMOLED، مما يقلل الحاجة إلى شق واسع ومرئي على الشاشة.

الفرق المتوقع

أظهرت صورة مقارنة نشرها المسرب أن الجزيرة الديناميكية ستنخفض من حوالي 20.76 ملم في iPhone 17 Pro إلى نحو 13.49 ملم في iPhone 18 Pro، أي انخفاض بنحو 35% في العرض، بينما يبقى الارتفاع تقريبا كما هو، ويظل الشق في المنتصف.

ما تأثير هذا التغيير على المستخدمين؟

رغم أن هذا التغيير يبدو بسيطا على الورق، إلا أنه قد يحدث فرقا ملحوظا في الاستخدام اليومي:

- مساحة شاشة أكبر على جانبي الشق.

- الجزيرة الديناميكية ستشعر بأنها أقل سيطرة أثناء مشاهدة الفيديو أو ممارسة الألعاب.

- مزيد من الحرية للمطورين في عرض الأنشطة الحية والتنبيهات داخل التطبيق.

يارا حسام حسن

أول رد من يارا حسام حسن على دعوى قضائية من خطيبها السابق.. ماذا حدث؟

موعد أول يوم من رمضان 2026

موعد أول يوم من شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام.. تفاصيل

الطيران الأمريكية

شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من 2500 رحلة اليوم.. ما السبب؟

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

شوبير

تأخر الصفقات القوية.. تعليق ناري من شوبير على غضب جماهير الأهلي

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

بيراميدز

إبراهيم فايق يكشف كواليس انتقال عودة الفاخوري إلى بيراميدز

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

الدكتورة حنان أبو سكين عضو لجنة التدريب بالمجلس القومي للمرأة

القومي للمرأة: تمكين المرأة ضرورة وطنية يرتبط بشكل مباشر بتحقيق الاستقرار السياسي

الدكتور محمد حساني

مساعد وزير الصحة : رؤية القيادة السياسية في الكشف المبكر عن الأمراض غيرت الخريطة الصحية في مصر

وزير التعليم العالي

التعليم العالي: اليوم العالمي للتعليم استثمار في المستقبل وبناء الوعي

حفلة سكر ومخدرات صاخبة.. الشرطة تعتقل 4 إسرائيليين في تايلاند

سعر جيتور X70 2021 المستعملة

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

تعرف على السيارات الـ 10 الأكثر مبيعا حول العالم

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

