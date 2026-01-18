قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الموارد المائية للنواب: لابد من مطالبة أثيوبيا بالتعويض عن أضرار سد النهضة
مدرب نيجيريا: مصر أنقذتني من التفكير في الاعتزال بعد كأس أمم أفريقيا
الأرض لا تضمن اللقب لأصحابها.. المغرب يخشى مفاجآت النهائي والسنغال "متعودة" على العرب.. ومصر صاحبة الرقم القياسي
أمير قطر ورئيس وزراء كندا يبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد والأمن والصحة
فان دايك: نترقب عودة محمد صلاح لدعم ليفربول بعد أمم أفريقيا
عاهل الأردن يؤكد أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء حرب غزة ويشيد بجهود قطر في الوساطة
ترامب يدعو الرئيس القبرصي للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
7 ثواني بلا جاذبية| قصة تربك العالم قبل 12 أغسطس 2026 .. ماذا قال علماء الفيزياء والفلك؟
وزير الموارد المائية: 95% من الترع بحالة جيدة.. وإزالة ورد النيل مرتين سنويا تكفي
حكم صيام شهر شعبان كاملا.. اعرف ما فعله النبي
بشرى لـ 11 مليون مواطن.. تعرف على قيمة القبض لمن يبلغ التقاعد في فبراير 2026 بعد زيادة المعاشات
من 88 مليار متر إلى 55.. هاني سويلم يكشف تأثير السد الإثيوبي على مصر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تسريب يكشف تصميم ومواصفات iPhone 18 Pro بالكامل.. ما الجديد؟

شيماء عبد المنعم

تداولت وسائل التقنية مؤخرا فيديو جديد يكشف عن ما يعتقد أنه التصميم النهائي وبعض المواصفات الرئيسية لهاتف iPhone 18 Pro المرتقب من آبل

يظهر الفيديو الذي نشره الخبير  التقني Jon Prosser، تغييرات محتملة في شاشة iPhone 18 Pro والكاميرا والمكونات الداخلية، بالإضافة إلى خيارات الألوان الجديدة.

تسريب يكشف تصميم ومواصفات iPhone 18 Pro بالكامل


تشير التسريبات إلى أن أبل قد تقلص أخيرا حجم القطع العلوي في الشاشة الذي كان موجودا منذ عدة أجيال، بعض مكونات ميزة Face ID قد تنتقل أسفل الشاشة، ما يسمح بتحويل القطع إلى فتحة صغيرة واحدة فقط. 

كما يبدو أن الكاميرا الأمامية ستكون في الزاوية العليا اليسرى بدلا من المركز، وهو تغيير بصري ملحوظ بالنسبة لمستخدمي آيفون المعتادين.

ورغم هذه التعديلات، ستظل ميزة الجزيرة الديناميكية Dynamic Island موجودة، لكنها ستنتقل مع الكاميرا الأمامية إلى الزاوية العلوية اليسرى لتصبح أقل إزعاجا أثناء الاستخدام اليومي، مع الاحتفاظ بالرسوم المتحركة والأنشطة الحية المألوفة.

تصميم الكاميرا الأمامية في iPhone 18 Pro

ترقية مهمة في الكاميرا الخلفية

تشير التسريبات إلى أن iPhone 18 Pro قد يحصل على نظام فتحة متغيرة للكاميرا الرئيسية، ما يسمح للعدسة بالتحكم في كمية الضوء الداخلة بشكل أفضل. 

هذا قد يؤدي إلى صور شخصية أكثر طبيعية وصور منخفضة الإضاءة بجودة أعلى دون الاعتماد الكلي على البرمجيات، ومع ذلك، قد يقتصر هذا التحديث على النسخة الأكبر، iPhone 18 Pro Max.

كما قد تستبدل آبل زر التحكم الحالي في الكاميرا بآلية تعتمد على الضغط، ما يمنح المستخدم استجابة مادية أكثر وضوحا عند التصوير.

تصميم الكاميرا الخلفية في iPhone 18 Pro

قفزة داخلية كبيرة


من المتوقع أن يعمل كل من iPhone 18 Pro وPro Max بشريحة A20 Pro الجديدة من آبل، المبنية على عملية تصنيع 2 نانومتر من TSMC، مع دمج الذاكرة رام مباشرة على نفس شريحة المعالج، GPU، ووحدة Neural Engine.

هذه الخطوة قد تحسن الأداء وكفاءة الطاقة بنحو 15% و30% على التوالي، وتحسن إدارة الحرارة، وربما تسمح بزيادة حجم البطارية أو تحسين التبريد.

كما تشير التسريبات إلى اعتماد iPhone 18 Pro لأول مرة على مودم C2 الخاص بآبل، لتقليل الاعتماد على موردي المودم الخارجيين.

الحجم والبطارية والألوان

من المتوقع أن يأتي iPhone 18 Pro بشاشة 6.3 بوصة، بينما نسخة Pro Max قد تحمل بطارية بسعة 5100 مليي أمبير.،لم تكشف تفاصيل دقيقة عن بطارية النسخة العادية بعد.

أما الألوان الجديدة المقترحة فتشمل البوردو، البني، والأرجواني، وهي ألوان مختلفة عن الإصدارات السابقة، لتضفي لمسة شخصية أكثر على الهاتف.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التسريبات مبكرة، وقد تختلف التفاصيل النهائية عند إطلاق الهاتف، من المتوقع أن يتم الكشف عن iPhone 18 Pro وPro Max في سبتمبر 2026، بينما قد يصل الإصدار العادي لاحقا في 2027.

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الزمالك

الزمالك يضع شرطًا للتخلي عن لاعبيه في يناير .. تعرّف عليه

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

احتفال غير مُتوقع.. رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | شاهد

احتفال غير مُتوقع.. رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | شاهد

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

محمد السيد

تجديد أم احتراف؟.. الزمالك يتمسك بـ«سقف مالي» ووكيل محمد السيد يرفع المطالب

الأنبا رافائيل وخدام الكنيسة

بحضور الأنبا رافائيل.. معهد مارمرقس يحتفل بتخرج دفعة جديدة | صور

شمامسة الكنيسة

ضمن جولته الرعوية بالخليج.. الأنبا أباكير يصلي قداسا إلهيًا بأبو ظبي

منى الحديدي: تمكين الشباب استثمار طويل الأجل لبناء دولة قوية قادرة على الابتكار

منى الحديدي: تمكين الشباب استثمار طويل الأجل لبناء دولة قوية قادرة على الابتكار

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

