تسريب يكشف تصميم ومواصفات iPhone 18 Pro بالكامل.. ما الجديد؟

تداولت وسائل التقنية مؤخرا فيديو جديد يكشف عن ما يعتقد أنه التصميم النهائي وبعض المواصفات الرئيسية لهاتف iPhone 18 Pro المرتقب من آبل.

يظهر الفيديو الذي نشره الخبير التقني Jon Prosser، تغييرات محتملة في شاشة iPhone 18 Pro والكاميرا والمكونات الداخلية، بالإضافة إلى خيارات الألوان الجديدة.

تسريب يكشف تصميم ومواصفات iPhone 18 Pro بالكامل



تشير التسريبات إلى أن أبل قد تقلص أخيرا حجم القطع العلوي في الشاشة الذي كان موجودا منذ عدة أجيال، بعض مكونات ميزة Face ID قد تنتقل أسفل الشاشة، ما يسمح بتحويل القطع إلى فتحة صغيرة واحدة فقط.

كما يبدو أن الكاميرا الأمامية ستكون في الزاوية العليا اليسرى بدلا من المركز، وهو تغيير بصري ملحوظ بالنسبة لمستخدمي آيفون المعتادين.

ورغم هذه التعديلات، ستظل ميزة الجزيرة الديناميكية Dynamic Island موجودة، لكنها ستنتقل مع الكاميرا الأمامية إلى الزاوية العلوية اليسرى لتصبح أقل إزعاجا أثناء الاستخدام اليومي، مع الاحتفاظ بالرسوم المتحركة والأنشطة الحية المألوفة.

تصميم الكاميرا الأمامية في iPhone 18 Pro

ترقية مهمة في الكاميرا الخلفية

تشير التسريبات إلى أن iPhone 18 Pro قد يحصل على نظام فتحة متغيرة للكاميرا الرئيسية، ما يسمح للعدسة بالتحكم في كمية الضوء الداخلة بشكل أفضل.

هذا قد يؤدي إلى صور شخصية أكثر طبيعية وصور منخفضة الإضاءة بجودة أعلى دون الاعتماد الكلي على البرمجيات، ومع ذلك، قد يقتصر هذا التحديث على النسخة الأكبر، iPhone 18 Pro Max.

كما قد تستبدل آبل زر التحكم الحالي في الكاميرا بآلية تعتمد على الضغط، ما يمنح المستخدم استجابة مادية أكثر وضوحا عند التصوير.

تصميم الكاميرا الخلفية في iPhone 18 Pro

قفزة داخلية كبيرة



من المتوقع أن يعمل كل من iPhone 18 Pro وPro Max بشريحة A20 Pro الجديدة من آبل، المبنية على عملية تصنيع 2 نانومتر من TSMC، مع دمج الذاكرة رام مباشرة على نفس شريحة المعالج، GPU، ووحدة Neural Engine.

هذه الخطوة قد تحسن الأداء وكفاءة الطاقة بنحو 15% و30% على التوالي، وتحسن إدارة الحرارة، وربما تسمح بزيادة حجم البطارية أو تحسين التبريد.

كما تشير التسريبات إلى اعتماد iPhone 18 Pro لأول مرة على مودم C2 الخاص بآبل، لتقليل الاعتماد على موردي المودم الخارجيين.

الحجم والبطارية والألوان

من المتوقع أن يأتي iPhone 18 Pro بشاشة 6.3 بوصة، بينما نسخة Pro Max قد تحمل بطارية بسعة 5100 مليي أمبير.،لم تكشف تفاصيل دقيقة عن بطارية النسخة العادية بعد.

أما الألوان الجديدة المقترحة فتشمل البوردو، البني، والأرجواني، وهي ألوان مختلفة عن الإصدارات السابقة، لتضفي لمسة شخصية أكثر على الهاتف.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التسريبات مبكرة، وقد تختلف التفاصيل النهائية عند إطلاق الهاتف، من المتوقع أن يتم الكشف عن iPhone 18 Pro وPro Max في سبتمبر 2026، بينما قد يصل الإصدار العادي لاحقا في 2027.