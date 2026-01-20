نشرت تقارير موثوقة يوم 19 يناير 2026 صورًا وتفاصيل الشكل النهائي لهاتف iPhone 18 Pro، مؤكدة إضافة لون "تيتانيوم برتقالي غامق" كلون مميز لعام 2026.

تسريبات تكشف الشكل النهائي لـ iPhone 18 Pro مع لون مميز جديد

كشف محلل Ming-Chi Kuo عبر وسائل التواصل، تفاصيل التصميم؛ بناءً على خطوط إنتاج فوكسكون، مدعومة بصور مسربة من Weibo وSonny Dickson، تتطابق مع نماذج CAD السابقة، مع إنتاج تجريبي مكتمل في الصين.

التصميم والمواد

يحتفظ iPhone 18 Pro بإطار تيتانيوم Grade 5 وشاشة 6.3 إنش ProMotion بدقة 120 هرتز، مع كاميرا خلفية ثلاثية بمستشعر 48 ميغابيكسل للتليفوتو.

يزن 220 جرامًا بسمك 8.3 ملم، ويدعم USB-C 5.0 وDynamic Island محسنة.

اللون المميز الجديد

أدخلت أبل لون "Desert Titanium" برتقالي غامق معدني، إلى جانب أسود، أبيض، وطبيعي.

ويُعد هذا اللون الأول البرتقالي منذ iPhone 12، مصممًا للتميز في الإضاءة الطبيعية، كما أظهرت الصور عالية الدقة.

موعد الإطلاق والسوق

من المتوقع كشف iPhone 18 Pro في سبتمبر 2026 بسعر 1199 دولارًا، مع توافر فوري عالميًا.

يُنتج 90 مليون وحدة في الربع الثالث، مستهدفًا حصة 25% في الفئة الرائدة وفقًا لـKuo.