موزمبيق.. فيضانات عارمة تجبر آلاف السكان على النزوح
أمريكا.. حادث تصادم بين 100 سيارة يغلق طريقا سريعا في ميتشجن
استئناف ميدو على حبسه شهرًا بتهمة سب محمود البنا.. بعد قليل
السكة الحديد تبدأ تشغيل قطارات جديدة الخميس المقبل.. إليك القائمة
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 والقنوات الناقلة
تسريبات تكشف الشكل النهائي لـ iPhone 18 Pro مع لون مميز جديد
سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 20-1-2026
مستشار روسي سابق: الشراكة النفطية بين روسيا والهند مستمرة رغم الضغوط الأمريكية
فاطمة تروي تفاصيل صادمة عن تعرضها للعنف الزوجي: كسرني وأهاني واستحملت علشان عيالي
نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير
بتصميم رياضي فاخر.. نظرة شاملة عن هونشي HS3
وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025
تسريبات تكشف الشكل النهائي لـ iPhone 18 Pro مع لون مميز جديد

نشرت تقارير موثوقة يوم 19 يناير 2026 صورًا وتفاصيل الشكل النهائي لهاتف iPhone 18 Pro، مؤكدة إضافة لون "تيتانيوم برتقالي غامق" كلون مميز لعام 2026.

تسريبات تكشف الشكل النهائي لـ iPhone 18 Pro مع لون مميز جديد

كشف محلل Ming-Chi Kuo عبر وسائل التواصل، تفاصيل التصميم؛ بناءً على خطوط إنتاج فوكسكون، مدعومة بصور مسربة من Weibo وSonny Dickson، تتطابق مع نماذج CAD السابقة، مع إنتاج تجريبي مكتمل في الصين.

التصميم والمواد

يحتفظ iPhone 18 Pro بإطار تيتانيوم Grade 5 وشاشة 6.3 إنش ProMotion بدقة 120 هرتز، مع كاميرا خلفية ثلاثية بمستشعر 48 ميغابيكسل للتليفوتو. 

يزن 220 جرامًا بسمك 8.3 ملم، ويدعم USB-C 5.0 وDynamic Island محسنة.

اللون المميز الجديد

أدخلت أبل لون "Desert Titanium" برتقالي غامق معدني، إلى جانب أسود، أبيض، وطبيعي. 

ويُعد هذا اللون الأول البرتقالي منذ iPhone 12، مصممًا للتميز في الإضاءة الطبيعية، كما أظهرت الصور عالية الدقة.

موعد الإطلاق والسوق

من المتوقع كشف iPhone 18 Pro في سبتمبر 2026 بسعر 1199 دولارًا، مع توافر فوري عالميًا. 

يُنتج 90 مليون وحدة في الربع الثالث، مستهدفًا حصة 25% في الفئة الرائدة وفقًا لـKuo.

